Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le festival Sherbrooke t'en bouche un coin

QUÉBEC, le 29 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 47 000 $ au festival Sherbrooke t'en bouche un coin, qui s'est déroulé dans le respect des consignes sanitaires du 21 au 27 juin 2021.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

De retour après un an d'absence, cet événement propose aux festivaliers des découvertes gourmandes dans une ambiance décontractée afin de leur faire vivre une expérience gustative unique.

Le ministère du Tourisme verse une somme de 42 000 $ aux organisateurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde 5 000 $ par le biais de son programme de commandites.

Citations :

« L'agrotourisme et le tourisme gourmand gagnent en popularité auprès des Québécois et des visiteurs d'ailleurs depuis plusieurs années. Nous savons que la sélection de produits locaux est devenue une priorité pour bien des consommateurs qui souhaitent découvrir les saveurs et le savoir-faire d'ici. C'est aussi une belle façon de mettre en valeur la richesse de nos territoires. Je salue le travail des organisateurs, qui ont su valoriser le talent de nos chefs cuisiniers et permettre aux gourmands et aux gourmets d'en faire l'expérience dans le respect des consignes sanitaires. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Sherbrooke t'en bouche un coin permet aux consommateurs d'ici de mieux connaître les restaurateurs, les producteurs d'alcool locaux et les entreprises bioalimentaires de leur région. Les Cantons-de-l'Est sont reconnus pour le savoir-faire de leurs artisans, et j'invite les festivaliers à explorer leur côté épicurien en se délectant des produits régionaux. Choisir de consommer québécois, c'est contribuer à l'autonomie alimentaire du Québec en soutenant l'établissement d'entreprises fortes, durables et ancrées dans leur territoire. Je me réjouis de cet appui gouvernemental, qui ne peut que favoriser la prospérité et la vitalité la région. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Lien connexe :

www.quebec.ca

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 514 820-0095, Courriel : [email protected]; Laurence Voyzelle, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région, de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Tél. : 418 380-2525; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488

Liens connexes

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/tourisme