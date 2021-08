Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival international Présence autochtone

QUÉBEC, le 3 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 370 000 $ au Festival international Présence autochtone, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 11 août.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'aide accordée en vertu des programmes du ministère de la Culture et des Communications ainsi que des sociétés d'État relevant de ce ministère totalisent 160 000 $. De son côté, Le Secrétariat aux Affaires autochtones contribue un montant de 85 000 $ tiré du Fonds d'initiatives autochtones III, volet développement social. Le ministère du Tourisme verse 75 000 $ par l'intermédiaire du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. Enfin, le Secrétariat à la région métropolitaine attribue à cet événement un montant de 50 000 $ grâce au Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Citations

« Présence autochtone, c'est l'occasion de redécouvrir le fascinant panorama des héritages des peuples autochtones. Ceux-ci sont dépositaires de cultures vivantes et vibrantes dont la chronologie se compte bien souvent en millénaires. Je suis heureuse que mon ministère demeure un allié fidèle de ce festival qui promeut une meilleure connaissance des traditions, valeurs et manifestations artistiques des représentants des Premières nations et des Inuits.»

Nathalie Roy, ministre de la Culture est des Communications

« Le Festival international Présence autochtone est une vitrine incomparable sur les réalités et imaginaires des nations autochtones en plus d'être une excellente occasion de rapprochement. Il tombe à un moment des plus opportuns, où les esprits s'éveillent partout au pays et expriment en masse toute la majesté du patrimoine culturel autochtone. J'invite toute la population à se joindre à l'effervescence qui accompagne la venue du festival dans la métropole, et je joins ma voix à celle de mes collègues pour dire que le gouvernement du Québec est particulièrement fier de participer à ce beau projet. »

Ian Lafrenière, ministre responsable du Secrétariat aux Affaires autochtones

« Je suis très fière que le gouvernement du Québec soutienne cet événement qui célèbre la richesse et la diversité de la culture des Premières Nations et des Inuits. Il s'agit d'une occasion unique où les visiteurs pourront rencontrer ces artistes et artisans qui partagent avec générosité leurs valeurs et leur savoir-faire. Je salue l'initiative des organisateurs qui ont usé de créativité pour adapter leur événement au contexte actuel, le gardant ainsi bien vivant et attrayant. Je profite de l'occasion pour inviter les festivaliers à prolonger leur séjour dans la métropole et à dire bonjour aux activités touristiques qui y sont offertes. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cette célébration des traditions des Premières Nations et des Inuits. Par la diversité des arts autochtones qui se trouve au cœur des festivités, cet événement participe à valoriser l'apport, la présence et le dynamisme de la population autochtone à Montréal. Il est indéniable que ce festival positionne la région métropolitaine comme une plateforme de reconnaissance des arts des premiers peuples. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère de la Culture et des Communications accorde à l'organisme promoteur de l'événement, Terres en vue, le montant de 50 000 $ dans le cadre du programme aide au développement culturel autochtone - Volet 1 : Entente de développement culturel autochtone. Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), ainsi que la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), deux sociétés d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, octroient respectivement au festival les sommes de 70 000 $ par l'intermédiaire du Programme de soutien à la mission - Événement nationaux et internationaux, et 40 000 $ dans le cadre du programme d'aide à la diffusion en variétés (volet 1 - aide aux événements nationaux et internationaux).

Liens connexes :

