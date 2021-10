Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival international de la poésie

QUÉBEC, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 264 510 $ au Festival international de la poésie qui se déroulera à Trois-Rivières jusqu'au 10 octobre, dans le respect des consignes sanitaires.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde la somme de 134 010 $ dans le cadre du programme Soutien à la mission. De son côté, le ministère du Tourisme verse une contribution de 130 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle relative aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations

« La 37e édition du Festival international de la poésie propose cette année une programmation hybride, riche et variée, qui célèbre la créativité et l'imagination de plus d'une trentaine de poètes québécois et canadiens. Les activités proposées mettent de l'avant la plume d'auteurs expérimentés, mais aussi les productions d'élèves du primaire au collégial de la région, en vue de donner une tribune aux poètes québécois de demain. La culture est une priorité pour notre gouvernement à la grandeur du Québec, et par notre soutien à cet événement, nous voulons contribuer à la mise en valeur de la richesse et de la beauté de notre langue. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Votre gouvernement est toujours heureux d'apporter son soutien aux initiatives qui, en plus de bonifier l'offre touristique du Québec, font briller le talent des gens d'ici. Le Festival international de la poésie en est un merveilleux exemple. Il invite les festivaliers à rencontrer les poètes, à découvrir leurs œuvres et à se laisser gagner par la magie des mots. Je souhaite que les participants profitent de leur passage à ce festival pour sillonner les routes de la magnifique région de la Mauricie et se laisser charmer par ses nombreux attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis heureux que le Festival international de la poésie, un événement d'une grande importance pour Trois-Rivières, reçoive cette aide financière du gouvernement du Québec qui contribuera à son bon déroulement et à son succès. Je souligne le travail des organisateurs qui ont tout mis en œuvre afin de permettre à la population de découvrir les œuvres de poètes de renom et de la relève, et ce, en tout respect des règles sanitaires actuelles. J'invite les visiteurs à prendre le temps de parcourir la Mauricie pour profiter de tout ce qu'elle a à offrir. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration suppléant, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications