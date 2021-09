Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival international de cinéma et d'art Les Percéides

QUÉBEC, le 22 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 54 500 $ au Festival international de cinéma et d'art Les Percéides, qui se déroulera à Percé jusqu'au 26 septembre dans le respect des consignes sanitaires.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse une contribution de 34 500 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde la somme de 20 000 $ dans le cadre du volet 2.1 du Programme d'aide à la promotion et à la diffusion.

« Notre gouvernement est fier de soutenir le Festival international de cinéma et d'art Les Percéides, qui animera la ville de Percé pour une treizième année. Les cinéphiles auront l'occasion de découvrir des œuvres d'ici et d'ailleurs, lesquelles susciteront certainement la discussion et la réflexion. Je félicite les organisateurs; encore une fois, ils nous feront vivre la magie du septième art dans un environnement magnifique, le tout dans un contexte aussi agréable que sécuritaire. Je suis convaincue que les festivaliers, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs, sortiront émerveillés de ce rendez-vous. J'invite les visiteurs à profiter de leur séjour pour sillonner les routes de la magnifique région de la Gaspésie. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Depuis 2008, le Festival international de cinéma et d'art Les Percéides est devenu un rendez-vous incontournable auprès des cinéphiles québécois. Mis en scène au cœur de paysages majestueux à Percé, cet événement est un merveilleux prétexte pour découvrir la centaine de longs et de courts métrages qui sont proposés tant par la relève que par les grands noms du septième art du Québec et d'ailleurs. C'est une priorité pour notre gouvernement de faire en sorte que les citoyens aient accès à la culture sous toutes ses formes à la grandeur du Québec, et c'est pourquoi nous soutenons cet événement dont le programme sera riche en émotions et en souvenirs précieux. Je tiens à souligner le travail de l'organisation, qui n'a ménagé aucun effort pour nous offrir Les Percéides dans le respect des règles sanitaires. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« La région de la Gaspésie possède de nombreux charmes, dont une vie culturelle foisonnante et des festivals qui, par leur originalité et la qualité de leur programme, deviennent légendaires. C'est le cas du Festival international de cinéma et d'art Les Percéides; il anime le paysage culturel de la région depuis plus d'une décennie. Percé est l'écrin parfait pour cet hommage au septième art, et je suis très fier que notre gouvernement soutienne un événement aussi rassembleur. Bravo aux organisateurs et bon festival à tous! »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

