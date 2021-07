Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival de la chanson de Tadoussac

QUÉBEC, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 145 500 $ au Festival de la chanson de Tadoussac, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 4 juillet.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cet événement très attendu présente les grands noms de la musique québécoise tout en permettant à des artistes de la relève de se démarquer.

Le ministère du Tourisme verse une somme de 85 500 $ aux organisateurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, la Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde 60 000 $ en vertu du Volet 1 - Programme Diffusion en variétés.

Citations :

« Le Festival de la chanson de Tadoussac est devenu au fil du temps un incontournable de la musique francophone. Quoi de plus invitant que d'assister à des spectacles dans un environnement aussi splendide que Tadoussac! Je suis très heureuse que l'événement soit de retour cette année et je salue l'initiative des organisateurs, qui ont su s'adapter à la situation actuelle pour que la magie s'opère encore une fois. J'invite, par la même occasion, les festivaliers à profiter de leur présence pour dire bonjour à la région de la Côte-Nord et ainsi découvrir tout ce qu'elle a à offrir. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Chaque année, cet événement extraordinaire met en vedette le meilleur de la musique francophone et contribue ainsi à promouvoir la chanson d'ici. Le ministère de la Culture et des Communications est ravi de soutenir ce rendez-vous estival, qui fait rayonner autant les talents de la relève que nos artistes établis et appréciés. Ce soutien témoigne de notre volonté ferme à assurer la vitalité de la chanson québécoise, dont la musicalité distinctive fait notre fierté. Bravo au festival pour sa programmation toujours aussi riche et attrayante! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

