Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival country de Lotbinière

QUÉBEC, le 24 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer le Festival country de Lotbinière, qui aura lieu jusqu'au 26 septembre dans le respect des consignes sanitaires.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annonce aujourd'hui l'attribution de 46 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Ce programme favorise des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Citations :

« Votre gouvernement est fier de soutenir le Festival country de Lotbinière, un rendez-vous musical qui procure un rayonnement exceptionnel au nouveau country. Bravo aux organisateurs! Ils ont su adapter leur programme au contexte actuel, pour le plus grand bonheur des festivaliers. J'invite d'ailleurs ces derniers à sillonner les routes de la Chaudière-Appalaches pour découvrir sa grande variété d'attraits touristiques. Voilà une excellente façon d'entamer la saison automnale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le Festival country de Lotbinière accueille chaque année de nombreux visiteurs de partout au Québec. Je suis particulièrement heureuse de sa tenue cette année, car il s'agit, sans contredit, d'un des événements phares de la MRC de Lotbinière. Je tiens aussi à souligner tout le travail accompli par les organisateurs, qui ont œuvré sans relâche pour présenter une édition haute en couleur. Grâce à eux, le festival promet, encore une fois, des moments inoubliables à tous les visiteurs! »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire de la ministre de la Sécurité publique

Faits saillants :

Des changements ont été apportés au programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme :

le cumul des aides financières provenant de l'ensemble des ministères et organismes des gouvernements provincial et fédéral ainsi que des entités municipales peut désormais représenter 90 % des dépenses admissibles;



le cumul des aides financières provenant du gouvernement provincial passe de 50 à 70 % des dépenses admissibles;



aux fins de l'analyse d'une demande d'aide financière, le nombre maximal de journées considérées pour un événement passe maintenant de 40 à 90;



les promoteurs qui devaient réaliser une étude cette année sont exemptés de cette obligation. Le cas échéant, la dernière étude valide sera considérée lors d'une demande d'aide financière subséquente.

