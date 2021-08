Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festibière de Gatineau

QUÉBEC, le 4 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 75 500 $ au Festibière de Gatineau, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires du 4 au 7 août, et du 11 au 14 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme accorde une contribution de 67 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation consent la somme de 8 000 $ en vertu de son programme de commandite.

Citations :

« Les événements comme le Festibière de Gatineau bonifient l'offre de tourisme gourmand du Québec. Je me réjouis donc que votre gouvernement soutienne ce rendez-vous, qui procure un rayonnement exceptionnel aux microbrasseurs d'ici. Bravo aux organisateurs! Ils ont su adapter leur programme au contexte actuel, au plus grand bonheur des amateurs de bières et des festivaliers. J'invite d'ailleurs ces derniers à prolonger leur séjour dans la région et à dire bonjour aux découvertes qu'ils y feront. Nul doute qu'ils seront charmés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le Festibière de Gatineau propose un véritable plateau de dégustation : entre les bières faites à partir d'ingrédients locaux et les spécialités des artisans régionaux, les papilles des visiteurs auront de quoi se régaler! Il s'agit d'une vitrine sans précédent pour nos producteurs agricoles et brassicoles, et je suis très heureux de voir que l'événement revient en force après une année de pause. En faisant la promotion des produits bioalimentaires de la région, il participe non seulement à la relance économique du Québec, mais également à l'accroissement de notre autonomie alimentaire. Je félicite les organisateurs et je souhaite aux visiteurs une savoureuse visite. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec

