Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie la Fête au Petit Village

QUÉBEC, le 17 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 27 500 $ à la Fête au Petit Village, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 19 septembre.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde un montant de 20 000 $ dans le cadre de la mesure Présentation de spectacles en distanciation physique. De son côté, le ministère du Tourisme verse 7 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

« Pour sa 8e édition, la Fête au Petit Village nous transporte sur les traces de nos ancêtres. Quel magnifique festival, grâce auquel les gens de Repentigny et de tout Lanaudière peuvent faire le lien entre les traditions du passé et les valeurs d'aujourd'hui! Je suis fier de voir qu'on reconnaît, par l'entremise de cette aide financière, la contribution d'un tel événement à la promotion de notre patrimoine culturel et religieux. La Fête au Petit Village, à travers un programme musical, artistique et artisanal, nous rappelle notre histoire et notre culture. Bonne fête à tous! »

François Legault, premier ministre du Québec et député de L'Assomption

« Cette année encore, les gens de Repentigny et de la région de Lanaudière invitent les amateurs d'histoire et de patrimoine à venir prendre part à la Fête au Petit Village. Cet événement unique offre aux visiteurs des concerts de musiques traditionnelles, des ateliers et des reconstitutions qui leur feront vivre ce qu'étaient la vie et les métiers d'autrefois. Protéger ce patrimoine historique et le transmettre est une priorité pour notre gouvernement, et c'est pourquoi nous soutenons cet événement rassembleur qui met en lumière ce qui a forgé l'histoire de cette belle région du Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Les festivals et les événements comme la Fête au Petit Village bonifient l'offre touristique québécoise. Je suis fière que le gouvernement du Québec soutienne ce rendez-vous familial, qui retrace les origines de la ville de Repentigny et met en lumière le travail de nos ancêtres lors du développement des rives de la rivière L'Assomption. Ce voyage dans le temps permet aux festivaliers de découvrir le fabuleux patrimoine de Lanaudière. J'invite d'ailleurs les visiteurs à prolonger leur séjour dans les environs afin d'en apprendre davantage tout en profitant des attraits touristiques qui y sont offerts. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« La Fête au Petit Village est un événement festif et unique qui permet aux participants de découvrir la grande richesse patrimoniale de notre territoire tout en s'amusant! L'appui du gouvernement du Québec vient relever l'offre touristique locale, en plus de contribuer au rayonnement de notre belle région et de favoriser la connaissance de notre culture et de nos racines. »

Lise Lavallée, députée de Repentigny

