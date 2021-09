Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie l'Ultra-Trail Harricana du Canada

QUÉBEC, le 9 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 77 500 $ à l'Ultra-Trail Harricana du Canada, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires du 10 au 12 septembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 51 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde 20 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR). Enfin, le ministère de l'Éducation accorde un montant de 6 500 $ en vertu du Programme de soutien aux événements sportifs.

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cet événement sportif, qui met les athlètes au défi de repousser leurs limites en franchissant l'une des distances proposées. Bravo aux organisateurs, qui ont su adapter leurs activités au contexte sanitaire actuel! J'invite tous les festivaliers à venir encourager les athlètes et à dire bonjour aux attraits de la magnifique région de Charlevoix. Les visiteurs seront charmés, j'en suis convaincue! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« La réputation de l'Ultra-Trail Harricana du Canada, ici et partout dans le monde, contribue à l'attractivité et au rayonnement de notre Capitale-Nationale. Cet événement met en valeur les beautés de notre forêt boréale et les paysages époustouflants de Charlevoix. Je souhaite une bonne course à tous ceux qui y participeront et je félicite les membres de l'organisation ainsi que les bénévoles pour la passion qu'ils insufflent à ce grand rendez-vous sportif. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je me réjouis de la tenue de l'événement sportif Ultra-Trail Harricana du Canada. Je suis persuadée que tous les athlètes sont d'accord avec moi pour affirmer que cet évènement est une occasion en or de se dépasser tout en ayant accès à des paysages à couper le souffle. Je lève mon chapeau aux organisateurs et aux personnes qui prendront part à cette expérience de course en sentier! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne l'Ultra-Trail Harricana du Canada, un événement important dans Charlevoix! Des coureurs d'exception viennent parcourir la nature sauvage et profiter des charmes de notre région, contribuant ainsi à son attractivité touristique. Je salue le travail des organisateurs et souhaite bonne chance à tous les participants! »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

