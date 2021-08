Festivals et événements touristiques de la saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival Orientalys

QUÉBEC, le 19 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 116 304 $ à l'organisme Alchimies, Créations et Cultures, organisateur du Festival Orientalys, qui se déroule à Montréal jusqu'au 22 août, dans le respect des normes sanitaires. La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'organisme Alchimies, Créations et Cultures, responsable également du Festival du monde arabe de Montréal, la somme de 84 804 $ en vertu du programme Soutien à la mission. De ce montant, 14 804 $ sont versés en aide spéciale COVID-19. De son côté, le ministère du Tourisme verse une contribution de 31 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle relative aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations

« Le Festival Orientalys s'installe au cœur du Vieux-Port de Montréal pour vous convier à un événement aussi haut en couleur que riche en parfums et en saveurs. Chaque visiteur sera plongé au cœur des beautés de l'Orient. De la Chine au Maghreb, les découvertes seront nombreuses au fil des spectacles, expositions et activités. Notre gouvernement soutient cet événement unique où les Québécois se retrouvent pour célébrer et découvrir ce point de rencontre entre l'Orient et l'Occident. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le Québec regorge de festivités de toutes sortes séduisant les clientèles les plus diversifiées. Grâce à la panoplie d'activités qu'il propose, le Festival Orientalys donne la chance à ses visiteurs de découvrir les nombreuses facettes de l'Orient et de vivre des expériences aussi dépaysantes que fascinantes. Votre gouvernement est fier de soutenir les efforts de promoteurs comme l'organisme Alchimies, Créations et Cultures. Par leur créativité, ils font de notre destination un endroit toujours plus attrayant qui se démarque de la concurrence. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

