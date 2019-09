Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal

QUÉBEC, le 11 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui aux Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal, qui se dérouleront à Québec le 13 septembre et à Montréal le 15 septembre prochain.

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 974 000 $ pour soutenir cet événement sportif majeur.

Les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal sont des épreuves inscrites au calendrier de l'UCI WorldTour qui accueillent l'élite mondiale du cyclisme sur route. Dans un premier temps, les cyclistes effectueront 16 fois le parcours en relief de la Vieille Capitale. Par la suite, ils graviront 18 fois le mont Royal, en plein cœur de Montréal.

Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur verse au promoteur une contribution de 344 000 $ provenant du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux. Pour la tenue de l'événement, le ministère du Tourisme accorde 230 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation octroie quant à lui un montant de 200 000 $ en vertu du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole, alors que le Secrétariat à la Capitale-Nationale attribue une aide financière de 200 000 $ grâce au Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale, maintenant appelé le Programme d'appui aux actions régionales.

Citations :

« Quiconque a déjà pratiqué un tant soit peu le cyclisme comprend le niveau technique de l'épreuve, mais aussi le grand sentiment de liberté qui accompagne cette performance sportive. J'espère que les nombreux spectateurs qui encourageront, en direct ou via la télévision, les athlètes professionnels de passage à Québec et à Montréal trouveront inspiration et courage pour s'attaquer, à leur tour, à une pratique sportive, peu importe sa nature. Un Québec en santé sera immanquablement un Québec plus prospère. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Votre gouvernement soutient avec fierté les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal, un bel exemple de persévérance et de dépassement de soi. Ce rassemblement sportif d'envergure contribue au rayonnement international de la province et génère des retombées économiques et touristiques substantielles pour Québec et Montréal. J'invite les citoyens de ces deux villes à encourager leurs favoris pendant leur performance. Je souhaite que les athlètes et les visiteurs prolongent leur séjour dans la Capitale-Nationale et la métropole pour en découvrir les richesses touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Nous sommes heureux d'accueillir cette épreuve cycliste de calibre international dans la Capitale-Nationale. Le soutien financier annoncé aujourd'hui démontre toute l'importance qu'accorde notre gouvernement à l'organisation d'événements sportifs de cette ampleur, qui génèrent des bénéfices importants pour la région de la Capitale-Nationale. Bon succès à tous les coureurs! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le Grand Prix Cycliste de Montréal est toujours très attendu par les mordus de cette discipline populaire. Le circuit singulier et exigeant, tracé sur le mont Royal, représente un défi de taille pour les athlètes et offre un spectacle impressionnant aux nombreux visiteurs. Le gouvernement du Québec est heureux de participer à la réussite de ce rendez-vous cycliste qui contribue à la réputation enviable de Montréal à titre de grande métropole sportive. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Lien connexe :

www.quebec.ca/fierpartenaire

Suivez-nous sur les médias sociaux :

Ministère du Tourisme :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequ%C3%A9bec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

https://twitter.com/MAMhQC

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Alex Poulin, Attaché de presse, Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Tél. : 819 582-2705; Raphaël Melançon, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 528-8063, Courriel : raphael.melancon@tourisme.gouv.qc.ca; Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 643-2112; Camille Lambert-Chan, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 558-8329; Renseignements : Virginie Rompré, Coordonnatrice des affaires publiques et des stratégies, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3493; Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Tél. : 418 691-2015, poste 3746

Related Links

http://www.scn.gouv.qc.ca/