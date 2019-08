Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir la Fête des vendanges Magog-Orford

QUÉBEC, le 31 août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui à la Fête des vendanges Magog-Orford, qui se déroule jusqu'au 8 septembre prochain.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 60 000 $ pour soutenir cet événement.

La Fête des vendanges Magog-Orford met en valeur les récoltes, le bon vin et la nourriture réconfortante. Les festivaliers sont invités à découvrir les produits du terroir et à prendre part aux activités de dégustation, de cuisine et de création de cocktails qui leur sont proposées.

Le ministère du Tourisme accorde une somme de 50 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie quant à lui un montant de 10 000 $.

Citations :

« Votre gouvernement appuie fièrement la Fête des vendanges Magog-Orford, un événement qui souligne le travail de notre industrie viticole et qui permet aux visiteurs d'apprécier la grande qualité de nos produits locaux. Cette fête contribue au rayonnement des Cantons-de-l'Est et génère des retombées économiques importantes pour la région. J'invite d'ailleurs les participants à prolonger leur séjour dans les environs pour en découvrir les nombreux attraits. »

Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Cette fête d'envergure, qui réunit les consommateurs et les artisans de l'industrie viticole, contribue à l'atteinte d'objectifs importants de la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde, puisqu'elle participe à la promotion des produits québécois, à l'amélioration des connaissances culinaires du public et au développement du secteur bioalimentaire. Je suis fier d'appuyer cette célébration gourmande, dont le succès populaire rejaillit non seulement sur l'économie locale, mais également sur toute la région de l'Estrie et le Québec. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

