Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir l'Exposition agricole de Victoriaville

QUÉBEC, le 11 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui à l'Exposition agricole de Victoriaville, qui se déroulera jusqu'au 14 juillet prochain.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 69 344 $ pour soutenir cet événement majeur.

Présente depuis plus d'un siècle sur la scène agricole, l'Exposition agricole de Victoriaville contribue au développement de la technologie, à l'entraide entre agriculteurs et au partage avec la communauté, ce qui engendre un esprit de convivialité et de communauté fort. La valorisation des métiers de l'agriculture est profitable tant pour le consommateur, qui découvre comment les aliments sont produits et qui est incité à privilégier les produits locaux, que pour le secteur, puisqu'une vitrine attrayante permet d'attirer la relève, de créer des emplois dans la région et d'encourager nos entreprises à se surpasser pour répondre aux exigences des consommateurs.

Pour la réalisation de l'Exposition agricole de Victoriaville, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation verse une aide financière de 47 344 $ dans le cadre de son soutien aux expositions agricoles. Le ministère du Tourisme attribue de son côté une somme de 22 000 $ par l'entremise du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Citations :

« Je suis ravi de voir petits et grands fréquenter, d'année en année, ce lieu de découvertes. Quel meilleur moyen de prendre conscience de la façon dont les aliments arrivent dans notre assiette? Par leur ancrage dans le territoire, les expositions agricoles sont un moyen efficace et populaire de promouvoir l'agriculture et l'agroalimentaire québécois auprès de la population. Je félicite tous les organisateurs pour le succès que connaît l'Exposition agricole de Victoriaville depuis 161 ans. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Votre gouvernement est fier de soutenir l'Exposition agricole de Victoriaville, qui revêt une grande importance pour le Centre-du-Québec. Cet événement favorise le partage entre la communauté et les producteurs de tous les horizons et génère des retombées économiques importantes pour la région, en plus de mettre à l'honneur notre industrie agroalimentaire. Voilà une occasion unique de rencontrer les artisans et les éleveurs de chez nous, dont le talent et le savoir-faire font la renommée du Québec, et d'en apprendre davantage sur l'origine des aliments qui se retrouvent dans notre assiette. J'invite par ailleurs les visiteurs à profiter de leur séjour pour parcourir la belle région du Centre-du-Québec afin de découvrir son incomparable gastronomie et les produits de son riche terroir. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Liens connexes :

https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/fier-partenaire/

Site Web du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation : www.mapaq.gouv.qc.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequ%C3%A9bec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw





SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Laurence Voyzelle, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2525; Raphaël Melançon, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 528-8063, Courriel : raphael.melancon@tourisme.gouv.qc.ca; Renseignements : Virginie Rompré, Coordonnatrice des affaires publiques et des stratégies, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3493