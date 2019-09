Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec est fier de s'associer aux Défis du Parc

QUÉBEC, le 6 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui aux Défis du Parc, qui se déroulent jusqu'au 8 septembre prochain.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont annoncé aujourd'hui, en compagnie de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, l'attribution d'une aide financière totalisant 44 000 $ pour soutenir cet événement sportif.

Les Défis du Parc contribuent à la mise en valeur d'une vie saine et active en proposant aux participantes et aux participants de tous les niveaux de relever un défi de taille avant la fin de la belle saison. Les participants pourront prendre part à une compétition de cyclisme, à un triathlon, à une course de huit kilomètres le long du lac Édouard ou à une marche de trois kilomètres.

Pour la réalisation de l'événement, le ministère du Tourisme accorde une subvention de 38 000 $ par l'intermédiaire du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, quant à lui, octroie 5 000 $ provenant du Programme de soutien aux événements sportifs. Pour sa part, Mme Tardif ajoute 1 000 $ provenant de son enveloppe discrétionnaire.

Citations :

« C'est avec beaucoup de fierté que votre gouvernement appuie les Défis du Parc, qui convient tous les amants de sports de plein air à se dépasser et à profiter de l'un de nos plus beaux parcs nationaux. Cet événement de calibre international participe au rayonnement du Québec et contribue à diversifier l'offre touristique de la Mauricie, en plus de générer des retombées économiques importantes. J'invite d'ailleurs les participants et les spectateurs à prolonger leur séjour dans cette magnifique région pour en découvrir les nombreux attraits et les paysages à couper le souffle. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Les Défis du Parc cadrent parfaitement avec mes interventions et mes actions au gouvernement. Je suis convaincue que lorsque nous améliorons l'accessibilité à la pratique de l'activité physique, sportive, de loisir et de plein air, c'est toute la société qui en retire des bienfaits. Cet événement répond à cet objectif à la perfection puisqu'il s'adresse à tous les publics, qu'ils soient amateurs ou sportifs d'élite. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« C'est avec grand plaisir que je soutiens cet événement d'envergure internationale qui offre l'occasion aux sportifs de se dépasser, et ce, peu importe leur forme physique. C'est la ténacité et la détermination d'une athlète d'ici, Marie-Josée Gervais, appuyée par 200 bénévoles, qui permettent que ces défis soient si bien orchestrés. Bravo et merci! »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volet forêts)

Lien connexe :

www.quebec.ca/fierpartenaire

Suivez-nous dans les médias sociaux :

Ministère du Tourisme :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequébec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Jonathan Guay, Attaché politique, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 528-8063; Alex Poulin, Attaché de presse, Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Tél. : 819 582-2705; Hugo Lemay, Attaché politique, Bureau de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Tél. : 819 539-7292, Courriel : hugo.lemay@assnat.qc.ca; Renseignements : Virginie Rompré, Coordonnatrice des affaires publiques et des stratégies, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3493