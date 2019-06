Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec appuie le Québec Méga Trail

QUÉBEC, le 27 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au Québec Méga Trail qui se déroule du 27 au 30 juin. La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 17 000 $ pour soutenir cet événement.

Pour l'organisation de cette rencontre sportive, le ministère du Tourisme attribue une somme de 8 000 $ par l'entremise du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Le Secrétariat à la Capitale-Nationale, quant à lui, accorde au promoteur un montant de 5 000 $ dans le cadre du Programme de soutien aux activités de la région. Enfin, une somme de 4 000 $ est versée par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur par le biais du Programme de soutien aux événements sportifs.

Citations :

« C'est avec enthousiasme que votre gouvernement soutient le Québec Méga Trail, un événement sportif qui accueille l'élite canadienne et mondiale en course de parcours. Le tourisme étant un moteur important de l'économie québécoise, j'invite les visiteurs qui prendront part à la compétition à prolonger leur séjour pour profiter des nombreux attraits de la magnifique région de la Capitale-Nationale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Le Québec Méga Trail est un rendez-vous incontournable pour de nombreux coureurs à la recherche d'expériences uniques. Cet événement d'envergure contribue au rayonnement et au dynamisme de notre région de la Capitale-Nationale. Je remercie les organisateurs et les bénévoles qui permettent la tenue de cette compétition et j'invite toute la population à venir encourager les vaillants participants! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La promotion de la pratique sportive et récréative est une des priorités que je me suis donnée en arrivant dans mes fonctions de ministre déléguée à l'éducation. Je me réjouis donc de voir le gouvernement financer le Québec Méga Trail, d'autant plus qu'il réunit des athlètes hors du commun qui ont fait du sport et de ses bienfaits les moteurs de leur vie. Je les trouve très inspirants et je les vois comme des modèles pour notre jeunesse. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Lien connexe :

www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/fier-partenaire

