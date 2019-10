Festivals et événements - Saison été-automne 2019 - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir les Comptonales

QUÉBEC, le 4 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui aux Comptonales, qui se dérouleront à Compton jusqu'au 6 octobre prochain.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 17 000 $ pour soutenir cet événement.

Les Comptonales sont une expérience gourmande incontournable de la région touristique des Cantons-de-l'Est. Les visiteurs pourront, entre autres, visiter les six destinations du parcours champêtre et ainsi rencontrer plusieurs producteurs, tout en prenant part à de nombreuses dégustations. Cette escapade d'une fin de semaine contribue à la diversité de l'offre touristique québécoise.

Pour la réalisation de l'événement, le ministère du Tourisme accorde une somme de 12 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, quant à lui, octroie un montant de 5 000 $.

« Votre gouvernement est très fier de soutenir les Comptonales, pendant lesquelles les festivaliers pourront déguster des produits de notre riche terroir et approfondir leurs connaissances en échangeant avec une soixantaine de producteurs, de transformateurs et d'artisans passionnés. En plus d'engendrer d'importantes retombées économiques, ces festivités permettent de mettre en valeur l'énorme potentiel de l'agrotourisme pour soutenir le dynamisme et l'attractivité de la région touristique des Cantons-de-l'Est. Ce rendez-vous fait partie des événements originaux qui enrichissent l'offre touristique du Québec. J'invite d'ailleurs tous les visiteurs à profiter pleinement de leur séjour dans cette magnifique région pour découvrir ses nombreux attraits et ses paysages d'automne aux mille couleurs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« La mise en valeur des produits locaux et le rapprochement entre les producteurs et les consommateurs, deux éléments centraux des Comptonales, rejoignent les objectifs de la Politique bioalimentaire 2018-2025 -- Alimenter notre monde. Ce festival est l'occasion de souligner l'apport des agriculteurs et des transformateurs à l'assiette des Estriens. Je suis aussi heureux de savoir qu'on initie les enfants au bon goût des aliments d'ici en leur offrant de goûter des saveurs locales pendant la Virée gourmande. Les Comptonales sont une belle démonstration de tout le savoir-faire de nos entrepreneurs et une vitrine exceptionnelle pour la relève du secteur bioalimentaire. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je me réjouis du fait que les Comptonales puissent compter sur le soutien financier du gouvernement du Québec pour cette édition 2019 qui s'annonce tout à fait époustouflante. Il s'agit d'un événement qui contribue au rayonnement de la magnifique circonscription de Saint-François, qui génère d'importantes retombées économiques et qui permet aux producteurs locaux de démontrer leur incroyable potentiel. J'invite les citoyennes et citoyens de Saint-François, de la région de l'Estrie et de partout au Québec à venir vivre cette belle expérience gourmande. Vous ne serez pas déçus! »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

