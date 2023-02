Festivals et événements : saison automne-hiver 2022-2023 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 100 000 $ au Salon du livre de l'Outaouais

QUÉBEC, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'une aide financière de 100 000 $ est accordée au Salon du livre de l'Outaouais qui se déroule jusqu'au 26 février.

Le Salon du livre de l'Outaouais est une grande célébration de la littérature qui participe au rayonnement de la lecture, des auteurs et auteures ainsi que de toute l'industrie du livre francophone.

Pour sa 44e édition, le Salon se tiendra sous le thème Terre des livres, car il se donne comme mission d'être un espace de rencontre et d'échanges, un lieu où est soulignée la diversité des cultures et des genres littéraires. Cette année, le programme sera très riche grâce à la participation de quelque 600 auteures et auteurs ainsi que de 300 maisons d'édition. Plus de 120 activités d'animation, notamment l'Espace Balado, les Caravanes littéraires et la Tournée jeunesse Desjardins, sauront plaire à un public varié.

« Cet événement célèbre le livre francophone, sa diversité et son importance pour notre culture. Il anime la région de l'Outaouais avec des activités pour toute la famille, notamment grâce à la Caravane littéraire qui sillonnera la ville pour aller à la rencontre du public. Je salue l'équipe organisatrice qui ne ménage aucun effort pour offrir aux nombreux visiteurs et visiteuses la possibilité de découvrir des auteures et auteurs de tous les horizons, tous liés par leur amour du français. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Salon la somme de 100 000 $ par le biais du programme d'aide aux salons du livre.

