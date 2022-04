Festivals et événements de la saison printemps-été 2022 - Le gouvernement du Québec octroie plus de 110 000 $ au Festival cinéma du monde de Sherbrooke

QUÉBEC, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - La députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, et le député de Richmond, M. André Bachand, annoncent, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, une aide financière de 111 500 $ accordée au Festival cinéma du monde de Sherbrooke qui se déroule du 7 au 14 avril.

Le Festival présente, pour sa 9e édition, une programmation variée de plus de 100 films en provenance d'ici et d'ailleurs. En plus de cette offre cinématographique exceptionnelle, l'événement propose une multitude d'activités de découverte et de formation, telles que des tables rondes, des conférences, des expositions, des soirées de fêtes thématiques, du cinéma en famille, et bien plus.

« Les festivals et les événements, comme le Festival cinéma du monde de Sherbrooke, aident à faire du Québec une destination touristique de premier plan. Cette 9e édition de très grande qualité contribue au dynamisme économique de la région tout en favorisant son rayonnement international. Je félicite les organisateurs et les bénévoles qui assurent le succès de ce rendez-vous cinématographique et qui le gardent bien vivant, et ce, au grand bonheur du public. Je souhaite que les petits et grands amateurs de cinéma se laissent surprendre par les œuvres proposées. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« Appuyer un événement aussi ouvert sur le monde, mettant en vedette le talent des artistes du 7e art d'ici et d'ailleurs, est l'une des priorités de notre gouvernement. Le Festival cinéma du monde de Sherbrooke offre aux réalisateurs une importante vitrine pour la diffusion de leurs œuvres et constitue un lieu d'échange fort utile qui contribue à la vitalité du cinéma québécois. J'invite le public à profiter de la sélection que leur propose ce festival qui saura plaire tant aux néophytes qu'aux cinéphiles plus aguerris. »

André Bachand, député de Richmond

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, attribue au Festival la somme de 50 000 $ provenant du volet 4 : aide aux festivals de films du programme d'aide à la promotion et à la diffusion.

Le ministère du Tourisme verse à l'organisme une aide de 61 500 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en lien avec les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

