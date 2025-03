Festivals et événements de la saison printanière 2025 - Plus de 120 000 $ au Salon du livre de Trois-Rivières

QUÉBEC, le 27 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 122 000 $ au Salon du livre de Trois-Rivières, qui se déroule jusqu'au 30 mars. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Événement majeur dans la région de la Mauricie, le Salon du livre de Trois-Rivières contribue au rayonnement des autrices et des auteurs ainsi que de toute l'industrie du livre. Sous la présidence d'honneur de M. Yves P. Pelletier, il propose cette année un programme qui met de l'avant une diversité de styles et d'univers littéraires. Quelque 200 activités, s'articulant autour du thème En mouvement, sont offertes au public, telles que des tables rondes, des entrevues, des conférences et les cabarets littéraires. La clientèle jeunesse est également très choyée grâce, notamment, à des spectacles et des activités qui lui sont destinés.

Citations

« Le Salon du livre de Trois-Rivières demeure, depuis près de 40 ans, un événement incontournable de la scène culturelle au Québec. Pour les autrices et les auteurs, et pour toute l'industrie littéraire québécoise, c'est une plateforme précieuse pour rencontrer et inspirer le public. Je suis heureux de l'appui fidèle de notre gouvernement à cet événement qui joue un rôle clé pour la diffusion culturelle dans la région, notamment auprès des jeunes et des groupes scolaires. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Salon du livre de Trois-Rivières est une grande source de fierté pour les citoyennes et citoyens de la Mauricie. Il contribue à la vitalité culturelle de notre belle région et permet à toutes les générations de profiter du plaisir de s'évader au gré des découvertes et des rencontres avec les autrices et les auteurs. C'est un rendez-vous! »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 80 000 $ au Salon par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le Secrétariat à la jeunesse participe à la tenue de cet événement grâce à une aide de 42 000 $ découlant du programme Lis-moi le Québec de l'Association québécoise des salons du livre, financé dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2021-2024 qui vise à soutenir et à développer la pratique d'activités culturelles liées à la lecture chez les jeunes de 12 à 29 ans.

