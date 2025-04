Festivals et événements de la saison printanière 2025 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 80 000 $ au Festival Jazz et Blues de Saguenay

QUÉBEC, le 23 avril 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 81 000 $ au Festival Jazz et Blues de Saguenay, qui se déroule à Saguenay jusqu'au 26 avril 2025.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival Jazz et Blues de Saguenay représente une vitrine exceptionnelle pour les artistes d'ici. Cet événement contribue au développement et à la promotion de la culture musicale du jazz et du blues au Québec tout en offrant une expérience culturelle mémorable aux personnes participantes. Le programme comporte près de 30 spectacles qui se dérouleront dans plusieurs lieux de la ville de Saguenay.

« Le Festival Jazz et Blues de Saguenay est un événement musical incontournable qui favorise les rencontres entre le public et les musiciens participants. Une fois de plus, le programme donnera lieu à de nombreuses découvertes musicales et à des moments inoubliables. Je suis heureux que le gouvernement du Québec participe au succès de ce festival qui met de l'avant le talent d'artistes de renom et de la relève. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les événements musicaux comme le Festival Jazz et Blues de Saguenay permettent la diversification de notre offre touristique et le rayonnement du Québec comme destination de choix pour les plus grands amateurs de musique. J'invite les visiteurs à profiter de leur séjour au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour découvrir les multiples richesses de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Quelle joie pour notre gouvernement de soutenir le Festival Jazz et Blues de Saguenay, qui concourt à la vitalité économique et culturelle de la ville! Cet événement chouchou est très couru par notre population. J'encourage les festivaliers à se laisser séduire par le talent des artistes. »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au Festival Jazz et Blues de Saguenay une somme de 42 000 $ provenant du programme Soutien à la programmation spécifique.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au Festival Jazz et Blues de Saguenay une somme de 42 000 $ provenant du programme Soutien à la programmation spécifique. Le ministère du Tourisme octroie 39 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

