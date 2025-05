Festivals et événements de la saison printanière 2025 - 750 000 $ au Festival Carrefour

QUÉBEC, le 22 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 750 000 $ au Festival Carrefour, qui se déroule à Québec jusqu'au 7 juin. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis sa création en 1991, le festival Carrefour a permis d'accueillir des représentations de plus de 20 pays, tout en offrant l'occasion aux artistes d'ici de se tailler une place de choix sur la scène culturelle internationale. Alliant cirque, danse et arts visuels, l'organisme signe le célèbre spectacle déambulatoire Où tu vas quand tu dors en marchant…?, qui attire un public varié chaque année. Cette 25e édition présentée au théâtre La Bordée, au Diamant, au Périscope, au complexe Méduse et dans les rues du Vieux-Québec sera notamment l'occasion pour le public de redécouvrir l'adaptation théâtrale de l'œuvre littéraire Kukum.

« Le festival Carrefour est une occasion de rendre l'art accessible à tous, en plus de faire briller le savoir-faire et le talent québécois aux côtés d'artistes de plusieurs pays du monde. Je remercie l'équipe organisatrice pour ce festival qui témoigne de la vitalité de notre culture. J'invite le public à participer aux nombreuses activités proposées pour cette 25e édition qui s'annonce mémorable. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Depuis les tout premiers débuts de cet événement, la qualité́ de ses programmes et de ses représentations attire autant des artistes de partout qu'un public averti. Il contribue à la vitalité économique de la région, en plus de la faire rayonner partout au Québec. Je suis fière que notre gouvernement accorde son soutien au festival, et je suis sûre qu'il contribuera, encore cette année, au développement social, culturel et touristique de la capitale nationale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au festival une somme de 540 000 $ provenant du Soutien à la mission, Événements nationaux et internationaux.

des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au festival une somme de 540 000 $ provenant du Soutien à la mission, Événements nationaux et internationaux. Le ministère du Tourisme octroie 210 000 $ dans le cadre de son programme Aide financières aux festivals et aux événements touristiques.

