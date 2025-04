Festivals et événements de la saison printanière 2025 - 140 000 $ au Salon du livre de la Côte-Nord

QUÉBEC, le 24 avril 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse, Mathieu Lacombe et la ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, sont heureux d'annoncer un investissement de 140 000 $ au Salon du livre de la Côte-Nord, qui se tient à Sept-Îles jusqu'au 27 avril.

La 41e édition du Salon du livre de la Côte-Nord se déroulera sous le thème Boréalité. L'événement dont la mission est de promouvoir la lecture par le rayonnement du livre et de ses artisanes et artisans convie à l'aréna Guy Carbonneau plus de 90 autrices et auteurs, dont 30 provenant de la région nord-côtière. Le programme proposé est très impressionnant grâce à un grand nombre d'activités, telles que des lancements, des tables rondes, de grands entretiens, les cabarets et bien d'autres, ainsi qu'une nouveauté cette année : le kiosque Je lis autochtone!. Avec cette formule, la littérature autochtone brillera notamment grâce à la présence de plusieurs autrices et auteurs des Premières Nations, Inuit et Métis.

« Le Salon du livre de la Côte-Nord promet des moments uniques aux amatrices et amateurs de littérature. Je me réjouis aussi du rôle clé du Salon auprès des jeunes et des groupes scolaires, notamment grâce à la Tournée littéraire jeunesse et au concours d'écriture. Je remercie l'équipe organisatrice derrière ce salon convivial qui offre au public la possibilité de rencontrer des autrices et des auteurs de tous les horizons. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Salon du livre de la Côte-Nord est un événement littéraire phare dans notre magnifique coin de pays. Il est une occasion précieuse qui permet aux Nord-Côtières et Nord-Côtiers de rencontrer leurs autrices et auteurs favoris et les différents acteurs de l'industrie du livre. Je remercie le Salon d'offrir une belle tribune aux autrices et auteurs de la région cette année. Notre région regorge de talent et je suis heureuse que cet événement leur permette de rencontrer le public. »

Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Ce salon du livre est une autre belle occasion pour apprendre à se connaître et à se rapprocher! Autrices et auteurs autochtones comme allochtones vont nous faire voyager. Bonnes découvertes! »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 98 000 $ au Salon par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le Secrétariat à la jeunesse participe à la tenue de cet événement grâce à une aide de 42 000 $ découlant du programme Lis-moi le Québec de l'Association québécoise des salons du livre, financé dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2021-2024 qui vise à soutenir et à développer la pratique d'activités culturelles liées à la lecture chez les jeunes de 12 à 29 ans.

