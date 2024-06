Festivals et événements de la saison printanière 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 50 000 $ au Concours Prix d'Europe

QUÉBEC, le 5 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 50 000 $ au Concours Prix d'Europe, qui se déroule à Montréal du 3 au 8 juin.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Concours Prix d'Europe, initiative de l'Académie de musique du Québec est une compétition musicale pour les talents québécois. Il vise à propulser la carrière d'heureuses et heureux lauréates et lauréats, mais aussi à donner une occasion de perfectionnement aux musiciennes et musiciens de la province.

« Le Concours Prix d'Europe, c'est l'occasion parfaite pour découvrir certaines des plus belles réussites de la vie musicale québécoise. C'est aussi mettre en lumière le travail remarquable de l'Académie de musique du Québec et de l'ensemble de ses talents. Je suis convaincu que les spectatrices et spectateurs seront là en grand nombre pour l'événement! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de la région de l'Outaouais

Le ministère de la Culture et des Communications soutient l'événement grâce à une aide de 50 000 $ découlant du programme Autres interventions particulières en culture et communications.

Ministère de la Culture et des Communications

