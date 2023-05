Festivals et événements de la saison printanière 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 28 000 $ au Festibière de Sherbrooke

QUÉBEC, le 26 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 28 000 $ au Festibière de Sherbrooke, qui a lieu jusqu'au 28 mai.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festibière de Sherbrooke permet au public de découvrir des produits de microbrasseries, de cidreries et de distilleries. Il lui offre également l'occasion de profiter de la cuisine de rue grâce à la présence de camions-restaurants et d'apprécier le talent de musiciens de chez nous.

Citations :

« Le Festibière de Sherbrooke fait partie des rendez-vous conviviaux qui animent nos régions, et je suis heureuse que notre gouvernement s'y associe. Vitrine incomparable pour nos artisans de l'industrie brassicole, il enrichit aussi notre offre de tourisme gourmand. Pour les festivaliers, voilà une façon originale d'aller à la rencontre de nos producteurs et d'encourager nos entreprises. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis fier que notre gouvernement participe au succès du Festibière. En plus de faire connaître des artisans passionnés et des produits de qualité, ce rassemblement incite les visiteurs à prendre leur temps et à sillonner notre magnifique région pour découvrir ses saveurs, ses attraits et ses espaces. Je désire saluer les organisateurs! Ils ont travaillé fort pour présenter un événement festif et original, et ce, au grand plaisir d'un public déjà conquis. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.





Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.





Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

