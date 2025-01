Festivals et événements de la saison hivernale 2025 - Près de 315 000 $ aux Productions Recto-Verso Québec pour le Mois Multi

QUÉBEC, le 31 janv. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, est heureux d'annoncer l'octroi de 314 848 $ aux Productions Recto-Verso pour la tenue du Mois Multi qui se déroule à Québec jusqu'au 28 février.

Le Mois Multi diffuse et fait la promotion des arts multidisciplinaires et numériques. Sur le thème Corps en.jeu.x, cette édition met de l'avant des œuvres novatrices et audacieuses offertes par une soixantaine d'artistes du Québec, du Canada, des Pays-Bas, de la Belgique et de la France. Le programme propose de nombreuses activités comme des spectacles, des performances, des expositions, dont des résidences, des ateliers et des conférences ainsi que plusieurs activités qui s'adressent spécifiquement à un jeune public.

« Si le Québec est devenu une plaque tournante en matière d'arts numériques, c'est, entre autres, grâce à des manifestations artistiques d'envergure comme le Mois Multi. Je félicite Les Productions Recto-Verso de proposer, chaque mois de février, un événement qui met de l'avant des œuvres imaginées par des artistes audacieux. Je vous invite à vous laisser surprendre par ces nombreuses activités, toutes originales et uniques. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde aux Productions Recto-Verso une somme de 262 950 $ provenant du programme de Soutien à la mission pour son exercice financier 2024-2025, qui inclut la réalisation de Mois Multi . De plus, une aide spéciale de 44 500 $ est également versée pour le volet jeune public de l'édition 2025 de l'événement.

