Festivals et événements de la saison hivernale 2025 - Le gouvernement du Québec accorde près de 150 000 $ au festival Le Phoque OFF

QUÉBEC, le 14 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 148 000 $ au festival Le Phoque OFF, qui se déroule à Québec jusqu'au 22 février. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le festival Le Phoque OFF est un événement d'envergure célébrant la musique alternative. Il présente des spectacles éclectiques et audacieux. Grâce aux vitrines, il offre une expérience unique aux artistes de la relève d'ici. Par ailleurs, à travers le volet PRO, il propose aux artistes et aux professionnels de l'industrie musicale des activités telles que des panels, des tables rondes et des occasions de réseautage.

« C'est un réel plaisir pour notre gouvernement de soutenir le festival Le Phoque OFF, un événement qui propulse la relève québécoise et réjouit les fans de musique alternative, en plus d'offrir un volet professionnel pour les artistes. La musique émergente et alternative mérite sa place dans les grands festivals du Québec. Je remercie l'organisation du Phoque OFF pour l'initiative et son dévouement constant depuis déjà 10 ans. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 118 000 $ au festival Le Phoque OFF par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère de la Culture et des Communication lui accorde 30 000 $ grâce à son programme Appui aux initiatives internationales - volet Invitation.

