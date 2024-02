Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de près de 385 000 $aux Productions Recto-Verso Québec pour le Mois Multi

QUÉBEC, le 12 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 384 285 $ aux Productions Recto-Verso Québec qui présentent le Mois Multi se déroulant jusqu'au 25 février prochain. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Pour la 25e édition du Mois Multi, le programme élaboré par le commissaire Emile Beauchemin s'articule autour du thème de la joie. Les 75 artistes qui y participent nous offrent des œuvres novatrices et audacieuses à travers une vingtaine d'expositions, des spectacles, des performances et 5 nouveaux spectacles pour le public jeunesse. Le tout se déroule dans 12 lieux de la ville de Québec, dont 3 inédits : Musée de la civilisation, La Nef et Cinéma Beaumont.

« Les Productions Recto-Verso ont pour mission de favoriser le développement culturel et le soutien aux artistes en mettant à leur disposition des lieux pour exprimer tout leur talent. Pour y arriver, l'entreprise a notamment fondé un festival fédérateur, une institution, qui secoue la ville de Québec chaque mois de février depuis 25 éditions maintenant. Cette année, le Mois Multi propose un événement sur le thème de la joie qui met de l'avant des œuvres imaginées par des artistes audacieuses et audacieux du Québec et de l'international. Leurs propositions sont étonnantes et conçues pour un public désirant faire la rencontre de l'expression artistique moderne dans des formes riches et variées. Je vous invite chaleureusement à participer aux nombreuses activités offertes et à visiter les lieux qui sont habités cette année. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La 25e édition du Mois Multi contribue à l'effervescence culturelle de notre région et bonifie la qualité de vie des citoyens. Cette année, 12 lieux, en basse et haute ville, accueillent des activités uniques. Les participants ont le plaisir d'y découvrir des œuvres audacieuses. Je suis heureux de voir la longévité de cette manifestation culturelle d'envergure à Québec et j'invite les amateurs à participer en grand nombre. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'événement 277 185 $ provenant du programme Soutien à la mission. L'organisme a également bénéficié d'une bonification de 57 100 $ en soutien spécial pour le jeune public.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'événement 277 185 $ provenant du programme Soutien à la mission. L'organisme a également bénéficié d'une bonification de 57 100 $ en soutien spécial pour le jeune public. Le ministère de la Culture et des Communications soutient le volet professionnel de l'événement grâce à une aide de 50 000 $ découlant du Programme d'appui aux initiatives internationales, volet 2 Invitation.

