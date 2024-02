Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de plus de 145 000 $ au Salon du livre de l'Outaouais

QUÉBEC, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 146 000 $ au Salon du livre de l'Outaouais qui se déroule jusqu'au 25 février prochain. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Salon du livre de l'Outaouais est une grande célébration de la littérature qui participe au rayonnement de la lecture, des auteures et auteurs ainsi que de toute l'industrie du livre francophone.

Pour sa 45e édition, le Salon se tient sur le thème À voix haute. Cet événement offre un espace de rencontres et d'échanges où est soulignée la diversité des cultures et des genres littéraires. Le programme propose donc une multitude d'activités, telles que : des spectacles, des ateliers d'écriture, des expositions, des improvisations littéraires, la Radio SLO, la projection de films, ainsi que plusieurs autres réservées à la clientèle jeunesse, dont Lis-moi Outaouais.

« Le Salon du livre de l'Outaouais célèbre le travail des actrices et acteurs de l'industrie littéraire québécoise, leur diversité et leur rôle essentiel dans le développement de la culture québécoise. Les activités proposées permettront aux visiteuses et visiteurs d'y faire de nombreuses découvertes. Je me réjouis de l'appui fidèle de notre gouvernement à cet événement culturel tellement important pour la belle région de l'Outaouais. Je remercie l'équipe organisatrice, les bénévoles, les auteures et auteurs ainsi que les éditeurs qui sont présents. Toutes et tous, vous faites du Salon du livre de l'Outaouais un rendez-vous incontournable pour la promotion de la littérature. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le livre et la lecture jouent un rôle tellement important dans le développement des jeunes, les aidant à apprendre, à partager et à communiquer. Les salons du livre sont toujours des alliés précieux pour y parvenir. C'est pour cette raison que je me réjouis du financement que le gouvernement apporte au Salon du livre de l'Outaouais. J'espère que les jeunes de la région et leur famille seront nombreuses et nombreux à participer aux activités qui leur permettront de découvrir une foule d'auteures et d'auteurs de tous les horizons. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Salon la somme de 104 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels .

. Le Secrétariat à la Jeunesse participe à la tenue de cet événement en offrant une aide de 42 000 $ qui découle du projet Lis-moi le Québec de l'Association québécoise des salons du livre. Ce projet est financé dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2021-2024 qui vise à soutenir et à développer la pratique d'activités culturelles liées à la lecture chez les jeunes de 12 à 29 ans.

