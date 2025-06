Festivals et événements de la saison été-automne 2025 - La ministre Caroline Proulx annonce plus de 1 100 000 $ pour soutenir les festivals et événements de la région de Montréal

QUÉBEC, le 5 juin 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, est fière de confirmer une aide financière de 1 136 000 $ visant à soutenir des festivals et événements de la région de Montréal qui se tiendront dans le courant de l'été et de l'automne.

Chaque année, le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir plus de 290 événements à travers le Québec, qui génèrent quelque 24 millions de jours de participation. Les nombreux artisans, artistes, employés et bénévoles qui y prennent part contribuent à créer une offre touristique diversifiée et attrayante dans toutes les régions du Québec, stimulant ainsi l'économie locale et régionale.

Citation :

« Quelle fierté pour le gouvernement du Québec de soutenir ces festivals et événements touristiques qui promeuvent le Québec comme destination de choix. En permettant aux visiteurs de vivre des expériences uniques, ils dynamisent nos régions et produisent des retombées économiques et touristiques significatives dans nos communautés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Somme Mondial de la bière 63 000 $ International des Feux Loto-Québec 399 000 $ Soif de cidre de Montréal 18 000 $ Formule Peel 32 000 $ Le Grand Poutinefest de Montréal 15 000 $ Festival international de Mizik Kreyol 40 000 $ Festival Haïti en folie 64 000 $ Festival Lasso 300 000 $ Palomosa 205 000 $ Total 1 136 000 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique de ce programme doivent désormais répondre à des obligations en matière de développement durable.

