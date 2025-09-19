Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 30 000 $ accordé pour le Tour de Gatineau

QUÉBEC, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 31 000 $ pour le Tour de Gatineau, qui a lieu jusqu'au 21 septembre 2025.

La ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent (incluant Les Basques) et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Grand événement cycliste en Amérique du Nord ayant obtenu la sanction de l'Union cycliste internationale (UCI), le Tour de Gatineau comprend une course en ligne et un contre-la-montre individuel féminin ainsi qu'un critérium masculin et féminin. Cette compétition prestigieuse constitue une vitrine exceptionnelle, notamment pour les athlètes féminines et la relève.

« Le Tour de Gatineau représente un rendez-vous incontournable pour les cyclistes d'ici et d'ailleurs comme pour les passionnés de cyclisme. Chaque édition de cette compétition de grande envergure attire des visiteurs venus de partout au pays et de l'étranger. Il offre une belle occasion de découvrir les richesses de la région de l'Outaouais tout en soutenant les athlètes lors de leurs performances. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent (incluant Les Basques) et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je suis fière que se tienne chez nous, dans le comté de Hull et en Outaouais, le Tour de Gatineau, qui met de l'avant le cyclisme féminin et permet de voir à l'œuvre des athlètes de calibre international. Pendant quelques jours, notre communauté vibrera au rythme de la performance, de la détermination et du dépassement de soi. Cet événement offre la chance de créer des moments rassembleurs, d'inciter les jeunes à poursuivre leurs rêves et de faire découvrir notre région. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à mettre en place l'édition 2025 du Tour de Gatineau et j'invite les citoyens à venir en grand nombre encourager ces femmes exceptionnelles. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique de ce programme doivent désormais répondre à des obligations en matière de développement durable.

