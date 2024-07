Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 558 000 $ à l'Exposition agricole de Saint-Hyacinthe

QUÉBEC, le 25 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est ravi d'octroyer une aide financière de 557 755 $ à l'Exposition agricole de Saint-Hyacinthe, qui se déroule jusqu'au 3 août 2024.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, l'ont annoncé aujourd'hui.

Depuis plus de 180 ans, l'Exposition agricole de Saint-Hyacinthe est une vitrine extraordinaire pour l'ensemble du milieu agricole en Montérégie. Cet événement attire chaque année dans la région des visiteuses et visiteurs venus participer aux multiples activités éducatives et culturelles offertes, et assister aux prestations de rodéo, de musique et de derby.

Citations

« L'Exposition de Saint-Hyacinthe est l'un des événements agricoles majeurs du Québec. Elle offre une vitrine exceptionnelle aux productrices et producteurs agricoles d'ici, en plus de fortement contribuer à faire briller le secteur agroalimentaire. C'est le moment opportun pour les visiteuses et les visiteurs de s'imprégner du milieu agricole et d'établir le contact avec ses intervenantes et intervenants engagés. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Il s'agit d'une grande fierté pour le gouvernement de soutenir cet événement centenaire qui met en valeur le secteur agricole et alimentaire en Montérégie. L'Exposition de Saint-Hyacinthe est un moment familial créateur de souvenirs qui contribue à la vitalité économique de la région. Les événements d'une grande variété, dont fait partie l'exposition, jouent un rôle important dans le rayonnement du Québec en tant que destination touristique pouvant plaire à tous et toutes, et ce, peu importe leurs intérêts. J'encourage chaleureusement les participantes et participants à profiter pleinement de leur séjour dans la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Connue bien au-delà de Saint-Hyacinthe, l'Exposition agricole attire chaque année des milliers de visiteurs et de visiteuses dans la ville. Elle contribue au développement économique, mais également à la valorisation du milieu agricole, qui est central dans la région. C'est avec joie que je vous invite à participer en grand nombre à ces dix jours de festivités qui feront vibrer Saint-Hyacinthe! »

Chantal Soucy, première vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée de Saint-Hyacinthe

Faits saillants

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie un montant d'aide maximale de 345 755 $ dans le cadre du programme Appui aux expositions agricoles.

Le ministère du Tourisme alloue 212 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

