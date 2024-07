Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 102 000 $ à l'Exposition agricole de Victoriaville

QUÉBEC, le 24 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 101 762 $ à l'Exposition agricole de Victoriaville, qui aura lieu du 24 au 28 juillet prochains.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, l'ont communiqué aujourd'hui.

L'Exposition agricole de Victoriaville est un événement d'envergure qui rassemble spectacles, manèges, mini-ferme, activités de formation, kiosques d'entreprises locales, cuisine de rue et bien plus encore! Cette grande fête séduit autant les jeunes que les moins jeunes et attire les visiteurs dans la région du Centre-du-Québec. Elle est une véritable occasion de rencontres entre la population et les entreprises agroalimentaires d'ici, qui peuvent faire découvrir le fruit de leur travail.

Citations

« L'Exposition agricole de Victoriaville est un événement plus qu'important pour le secteur agroalimentaire du Centre-du-Québec et tous ses producteurs agricoles. Les produits frais et variés qu'on y trouve sont une réelle démonstration de leur savoir-faire. Je souhaite que ce rassemblement soit aussi l'occasion de renforcer la relation qui unit les consommateurs et ceux qui nourrissent le Québec. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Quelle fierté pour le gouvernement de soutenir l'Exposition agricole de Victoriaville, un événement qui dynamise la ville pendant la saison estivale en plus de diversifier l'offre événementielle de la région. Cette exposition favorise le rayonnement du Québec et en fait une destination touristique de choix pour les voyageurs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie un montant de 64 762 $ dans le cadre du programme Appui aux expositions agricoles.

Dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, le ministère du Tourisme accorde 37 000 $ à l'Exposition agricole de Victoriaville .

. L'événement propose également des : jugements de plusieurs espèces animales et races peu conventionnelles (dont les vaches Jersey et Suisse brune); jugements horticoles; présentations sur plusieurs métiers liés au monde agricole (vétérinaires, mécaniciens agricoles, nutritionnistes en productions animales); démonstrations du mode de fonctionnement d'un robot de traite.



Lien connexe

Québec.ca

Réseaux sociaux

Ministère du Tourisme

Facebook X LinkedIn YouTube

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Facebook X Instagram LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentationet ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière514 248-0160, [email protected]; Renseignements : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]; Thaïs Martel, Conseillère en communication, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73496, [email protected]