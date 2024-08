Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 97 000 $ à l'Exposition Ayer's Cliff

QUÉBEC, le 22 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 97 428 $ à l'Exposition Ayer's Cliff, qui a lieu jusqu'au 25 août 2024.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'Exposition Ayer's Cliff attire plus de 25 000 visiteurs chaque année et leur offre une programmation diversifiée depuis plus de 175 ans. Cette rencontre entre le secteur agricole et la population est un incontournable dans la région. Entre jugements d'animaux, minifermes, spectacles, manèges, concours de lancer de balles de foin, danses, et bien plus encore, l'événement continue de séduire les participants de tous âges.

Citations

« L'Exposition Ayer's Cliff ouvre une fenêtre importante sur le monde agricole grâce à sa programmation des plus diversifiées, laquelle inclut divers jugements et activités. C'est avec joie que votre gouvernement soutient cet événement qui sait comment mettre à l'honneur les producteurs et productrices d'ici, et ce, depuis plus d'une centaine d'années. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Les événements font partie intégrante de notre offre touristique. Ils animent nos régions et génèrent d'importantes retombées économiques et touristiques. C'est une grande fierté pour le gouvernement du Québec de soutenir l'Exposition Ayer's Cliff, qui charme les visiteurs chaque saison. Il s'agit d'une occasion en or pour découvrir les Cantons-de-l'Est et ceux qui nourrissent le Québec. J'invite la population et les touristes à y participer en grand nombre. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'Exposition Ayer's Cliff est un événement très attendu dans la région, et elle a su marquer génération après génération. J'encourage fortement la population, et nos visiteurs à venir rencontrer les travailleurs du secteur agricole et à profiter de ce moment pour se divertir lors des nombreuses activités organisées. »

Gilles Bélanger, député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre des Finances

Faits saillants

Dans le cadre du programme Appui aux expositions agricoles, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie 67 428 $.

Le ministère du Tourisme accorde 30 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

