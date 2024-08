Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 50 000 $ à la Fête des vendanges Magog-Orford

QUÉBEC, le 31 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 53 000 $ à la Fête des vendanges Magog-Orford, qui se déroule à Magog jusqu'au 8 septembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Célébration gourmande, la Fête des vendanges offre une expérience conviviale et festive à ses visiteurs. Pour sa 31e édition, plus de 100 exposants se réunissent, notamment nos artisans qui confectionnent, avec grand soin et savoir-faire, nos alcools québécois. Une programmation culturelle est également prévue pour divertir les participants.

Citations :

« Quelle fierté pour le gouvernement du Québec de soutenir la Fête des vendanges Magog-Orford, cet événement unissant à merveille agroalimentation et culture! La richesse de notre offre en tourisme gourmand, c'est une multitude d'événements comme celui-ci permettant de découvrir le Québec autrement. J'invite les participants à se laisser charmer par les saveurs et les beautés des Cantons-de-l'Est et à profiter pleinement de leur séjour dans la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La Fête des Vendanges Magog-Orford célèbre le secteur agroalimentaire québécois en mettant notamment à l'honneur les vignobles, les microbrasseries et les distilleries de chez nous. Quel bel événement pour rencontrer les nombreux producteurs sur place qui prendront plaisir à faire découvrir aux visiteurs les saveurs d'ici! Bonne dégustation à tous! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je souhaite féliciter les organisateurs de ce grand événement gourmand qui réunit des entreprises du Québec, principalement de la région, venues à la rencontre des visiteurs curieux de goûter les produits de chez nous. J'encourage les touristes et la population à venir se divertir et découvrir notre terroir et ses artisans. Bonnes festivités! »

Gilles Bélanger, député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre des Finances

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 43 000 $ par le biais du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie 10 000 $ dans le cadre du programme des commandites.

Lien connexe :

Québec.ca

Réseaux sociaux :

Ministère du Tourisme :

Facebook X LinkedIn YouTube

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation :

Facebook X Instagram LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, 581 993-5016, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 418 380-2100, poste 3512, [email protected]