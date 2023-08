Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde près de 300 000 $ au Festival international Présence autochtone

QUÉBEC, le 9 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 290 000 $ au Festival international Présence autochtone, qui se déroule à Montréal jusqu'au 17 août.

Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 33 ans, le Festival international Présence autochtone est une plateforme importante de diffusion des cultures autochtones, traditionnelles et contemporaines. Les visiteurs sont invités à prendre part à cette manifestation culturelle pour découvrir toutes les facettes de l'art autochtone.

Citations

« Notre gouvernement est très fier de soutenir cet événement d'envergure qui contribue depuis plus de trois décennies au rayonnement et à la mise en valeur des cultures, des langues et des réalisations des Premières Nations et des Inuit. Décidément, ce festival représente une opportunité en or pour les citoyens et les citoyennes du Québec et les visiteurs venus d'ailleurs qui désirent faire une immersion dans l'univers des 11 nations autochtones du Québec, qui ont toutes des particularités uniques et enrichissantes. Je salue toutes les personnes qui ont participé à la mise sur pied du Festival international Présence autochtone, auquel je souhaite un succès mémorable. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Les festivals et les événements bonifient l'offre événementielle de nos régions et leur assurent des retombées économiques et touristiques importantes. Ils offrent aux visiteurs des expériences originales et rendent notre destination des plus attrayantes. Le tourisme autochtone est l'une des priorités de notre gouvernement. Le Festival international Présence autochtone s'inscrit parmi les attraits qui proposent aux visiteurs d'aller à la rencontre des artistes issus des Premières Nations, qui présentent des œuvres perpétuant leur héritage. Il s'agit d'une occasion unique pour découvrir, entre autres, l'art, la gastronomie et la musique autochtone. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival international Présence autochtone est le reflet du dynamisme culturel des Premières Nations et des Inuit. Il participe à la valorisation de l'histoire et du patrimoine des peuples autochtones et en assure la diffusion et la promotion. Ce grand rassemblement annuel est une belle occasion pour la population québécoise de découvrir ou de redécouvrir cette richesse culturelle dans ses formes traditionnelles et contemporaines, et ce, dans un lieu propice au partage et aux échanges. Je suis heureux du soutien que le gouvernement apporte à cet événement unificateur qui, j'espère, attirera de nombreux visiteurs. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Le Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit soutient l'événement par le biais d'une contribution annuelle de 100 000 $ dans le cadre d'une entente triennale (2022-2023 à 2024-2025) au sein du Fonds d'initiatives autochtones IV, volet Développement social.

Le ministère du Tourisme verse 75 000 $ à l'événement grâce à son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'événement 65 000 $, grâce à son programme Aide aux événements culturels.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival international Présence autochtone en accordant une somme de 50 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

