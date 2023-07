Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 100 000 $ à l'exposition agricole de Victoriaville

QUÉBEC, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 101 762 $ à l'Exposition agricole de Victoriaville, qui se déroule jusqu'au 22 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis plus de 160 ans, l'Exposition agricole de Victoriaville réunit chaque année des milliers de visiteurs autour d'un programme diversifié alliant concours d'élevage et d'horticulture, kiosques commerciaux, volets récréatifs (manèges et jeux), arcade, mini-ferme et spectacles d'artistes régionaux. Voilà une belle occasion de faire de nouvelles découvertes agricoles.

Citations

« Le gouvernement du Québec est fier de s'associer au succès de l'Exposition agricole de Victoriaville. Cet événement dynamise l'économie du Centre-du-Québec et fait notamment rayonner l'expertise de ses artisans et agriculteurs. Ce rassemblement festif est l'occasion idéale de se divertir et de passer de bons moments en famille. J'espère que les visiteurs mettront à profit leur passage dans la région pour en découvrir les attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les expositions agricoles rassemblent les festivaliers de tous âges et sont l'occasion idéale de découvrir le savoir-faire des producteurs d'ici et leurs savoureux produits tout en profitant d'un programme varié. Manger local, c'est encourager nos entreprises du secteur bioalimentaire, mais c'est aussi s'offrir des aliments de qualité et contribuer à l'économie du Québec. Bonne expo à tous! »

André Lamontagne ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'Exposition agricole de Victoriaville fait partie des plus vieilles expositions agricoles au Québec, alors qu'elle a vu le jour en 1858. Elle a, au fil des années, perpétué la tradition en créant le lien entre les mondes urbain et agricole. Tant les petits que les grands peuvent s'y divertir de diverses manières avec de l'animation au goût du jour et des plus colorées. Félicitations aux promoteurs, à l'équipe et aux bénévoles qui ont su, année après année, relevé avec brio le défi de l'organisation. Bonne exposition à toutes et à tous, et amusez-vous! »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 37 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde 64 762 $ dans le cadre du Programme d'appui aux expositions agricoles 2021-2024.

Liens connexes

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux

Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin

Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux

Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Lyann St-Hilaire, Conseillère politique, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 418 956-8620; Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]