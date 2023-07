Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 95 000 $ à l'Exposition agricole de Trois-Rivières

QUÉBEC, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 95 000 $ à l'Exposition agricole de Trois-Rivières, qui a lieu jusqu'au 15 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

L'Exposition agricole de Trois-Rivières permet chaque année à ses visiteurs de découvrir la réalité de nos agriculteurs, et ce, en visitant les différents exposants qui sont sur place ou en participant aux différentes activités éducatives. Il s'agit d'une occasion unique de se procurer des produits du terroir. Évidemment, il ne faut pas oublier les manèges et les spectacles proposés, qui permettront à tous les membres de la famille de se divertir et de passer de bons moments.

Citations :

« Les expositions agricoles font partie de nos racines. Depuis plus d'un siècle, l'Expo agricole de Trois-Rivières est un incontournable de la Mauricie en accueillant des milliers de visiteurs soucieux d'en connaître davantage sur le savoir-faire de nos agriculteurs. Elle contribue ainsi à l'attractivité du Québec à titre de destination touristique par excellence tout en faisant rayonner le talent des artisans de notre industrie événementielle. Je me réjouis que notre gouvernement participe au succès de ce rassemblement familial, et j'invite les gens d'ici et d'ailleurs à profiter de leur passage dans la région pour goûter à ses saveurs et participer à ses activités touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'Exposition agricole de Trois-Rivières est une tradition qui dure depuis plus de 115 ans et qui permet la rencontre entre producteurs et consommateurs dans une ambiance festive. Cet événement bonifie l'offre touristique de la Mauricie tout en dynamisant son économie. Je vous invite à venir nombreux découvrir les produits de notre terroir et célébrer avec vos artistes favoris. N'hésitez pas à faire un détour dans les environs pour découvrir les nombreux attraits de la région. Bienvenue à toutes et à tous! »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Twitter Facebook YouTube LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Lyann St-Hilaire, Conseillère politique, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 418 956-8620; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, Courriel : [email protected]