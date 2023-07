Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 55 000 $ au Festibière de Gatineau

QUÉBEC, le 19 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 55 000 $ au Festibière de Gatineau, qui se déroule jusqu'au 29 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festibière de Gatineau est un événement incontournable pour notre industrie brassicole. Chaque année, une douzaine de microbrasseries et de distilleries artisanales y sont mises en lumière, au grand bonheur des festivaliers. Il offre à ses visiteurs une occasion unique de savourer des produits du terroir dans une ambiance alliant prestations musicales, animations de rue et jeux pour enfants.

Citations

« Grâce à leur offre diversifiée, les festivals et les événements attirent des milliers de personnes chaque année, générant ainsi des retombées économiques et touristiques importantes pour le Québec. Notre gouvernement est fier d'être partenaire du Festibière de Gatineau. Ce rendez-vous dynamise l'économie locale tout en permettant aux microbrasseries de faire découvrir leurs produits à une nouvelle clientèle. J'invite les visiteurs d'ici et d'ailleurs à venir les encourager en grand nombre et à en profiter pour explorer la multitude d'attraits de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les microbrasseurs québécois participent à la bonification de l'offre alimentaire sur le territoire. Ils se démarquent en offrant des produits qui répondent aux attentes d'une clientèle à la recherche d'une expérience distinctive. J'invite les festivaliers à venir les rencontrer sur le site de l'événement et à les encourager. En choisissant les produits d'ici, on stimule notre économie et on contribue à l'accroissement de notre autonomie alimentaire. Félicitations aux organisateurs, et une mention spéciale pour leurs pratiques écoresponsables! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir un événement de l'envergure du Festibière de Gatineau, qui met de l'avant les artisans brassicoles du Québec, et ce, au grand plaisir des festivaliers. Cette initiative rassemble plusieurs exposants du milieu et contribue à l'offre touristique de la région. Que vous y preniez part entre amis ou en famille, beaucoup de plaisir vous y attend! J'invite les participants à profiter de l'ensemble des activités et à prolonger leur séjour en Outaouais pour découvrir tous ses attraits. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull, adjointe gouvernementale au ministre de l'Éducation

Faits saillants

Le ministère du Tourisme accorde 47 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation alloue 8 000 $ en commandite.

