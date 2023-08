Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 416 000 $ au Grand Prix de Trois-Rivières

QUÉBEC, le 1er août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 416 000 $ au Grand Prix de Trois-Rivières, qui se déroulera du 4 au 6 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Inauguré en 1967, le Grand Prix de Trois-Rivières fait figure d'événement incontournable, en Mauricie et au Québec. Réputé à l'échelle mondiale, il permet aux as du volant de repousser leurs limites et à la relève de faire ses preuves en course automobile. Bon an, mal an, il attire des milliers de visiteurs de partout en Amérique du Nord et au-delà.

Citations :

« Dans le milieu de la course automobile, le Grand Prix de Trois-Rivières a su se tailler une place de choix au fil des ans. Notre gouvernement est fier de renouveler son appui à cet événement enlevant, qui forme une vitrine exceptionnelle pour les attraits de la ville et de la région, en plus de générer des recettes touristiques considérables. Félicitations aux organisateurs; ils prouvent chaque année l'excellence du savoir-faire événementiel québécois. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Grâce au talent des pilotes de haut calibre et aux efforts des organisateurs, les spectateurs assistent chaque année à des compétitions électrisantes. Au-delà du spectacle de qualité qu'il offre, cet événement phare de Trois-Rivières s'implique socialement auprès de la communauté en proposant notamment des activités familiales au centre-ville et en offrant des billets gratuits pour permettre à des jeunes en difficulté d'assister aux courses. Je souligne le travail de toute l'équipe ainsi que la participation des nombreux bénévoles. Je me réjouis que notre gouvernement accorde son soutien, encore une fois cette année. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

