Festivals et événements de la saison automnale 2024 - Près de 265 000 $ à Mundial Montréal et M pour Montréal

QUÉBEC, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 266 000 $ à Mundial Montréal et M pour Montréal qui se déroulent à Montréal du 19 au 23 novembre. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Mundial Montréal et M pour Montréal constituent un tremplin pour des centaines d'artistes d'ici et d'ailleurs grâce à la présence de nombreux professionnels et professionnelles en provenance des quatre coins du monde. Du 19 au 22 novembre, Mundial Montréal rassemble des musiciennes et musiciens du monde dans la métropole. Au cours de l'événement, plusieurs activités professionnelles et de réseautage sont offertes aux artistes qui y participent. De plus, le public pourra assister à une foule de spectacles gratuits. M pour Montréal, de son côté, met en lumière des artisanes et artisans de la scène émergente, du 20 au 23 novembre. Ce festival propose un programme riche composé d'une série de conférences et des prestations musicales présentées par une centaine d'artistes de tous les horizons.

« Je suis fier de soutenir M pour Montréal et Mundial Montréal puisque ces événements sont une vitrine novatrice pour la relève musicale. Grâce aux liens qu'ils permettent de nouer, ils favorisent le développement de carrières ainsi que le rayonnement de notre culture, tout en affirmant le rôle de Montréal comme métropole culturelle. Je suis convaincu que les nombreux spectacles qui sont offerts au public donneront lieu à de belles rencontres, tant pour les artistes que pour les festivalières et festivaliers. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde une aide de 70 000 $ à Mundial Montréal et de 96 000 $ à M pour Montréal par le biais de son programme Aide aux événements culturels.

Le ministère de la Culture et des Communications octroie une somme de 50 000 $ à Mundial Montréal ainsi que 50 000 $ à M pour Montréal dans le cadre du programme Appui aux initiatives internationales - volet Invitation.

