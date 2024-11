Festivals et événements de la saison automnale 2024 - Plus de 110 000 $ au Salon du livre de Rimouski

QUÉBEC, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 112 000 $ au Salon du livre de Rimouski qui se déroule jusqu'au 10 novembre prochain. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Salon du livre de Rimouski est un événement majeur consacré à la célébration de la lecture. Il s'agit du plus ancien salon de ce type au Québec; il a pour mission de promouvoir la lecture et le livre dans la région du Bas-Saint-Laurent. L'édition 2024 promet un programme riche et varié, notamment avec la formule Solo d'auteurs, qui offre aux autrices et auteurs une plus grande autonomie.

« Je suis ravi de voir que les salons du livre continuent d'être aussi appréciés et célébrés au Québec. Le Salon du livre de Rimouski a ouvert le bal dans les années 60 en instaurant le tout premier salon du genre au Québec, lançant ainsi une grande tradition dans la région. J'espère que les jeunes et les familles de Rimouski et des alentours seront nombreux à y participer encore une fois cette année. C'est grâce à des événements comme les salons du livre que les jeunes peuvent aller à la rencontre d'autrices et d'auteurs locaux et s'initier aux plaisirs de la lecture. Je tiens à remercier chaleureusement l'équipe pour son engagement envers la promotion de la lecture et je souhaite à toutes et à tous un excellent Salon! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Salon du livre de Rimouski est un événement phare qui célèbre la richesse littéraire d'ici et d'ailleurs. Cet événement valorise le travail des créatrices et créateurs de notre région et éveille ou ravive la passion de la lecture pour plus d'un. J'encourage chaleureusement les résidentes et résidents de Rimouski et des alentours à y participer! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 70 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le Secrétariat à la jeunesse contribue à la tenue de cet événement grâce à une aide de 42 000 $ découlant du programme Lis-moi le Québec de l'Association québécoise des Salons du livre, financé dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2021-2024 qui vise à soutenir et à développer la pratique d'activités culturelles liées à la lecture chez les jeunes de 12 à 29 ans.

