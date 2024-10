Festivals et événements de la saison automnale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 125 000 $ au Salon du livre de l'Estrie

QUÉBEC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 127 000 $ au Salon du livre de l'Estrie, qui se déroule à Sherbrooke jusqu'au 20 octobre. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Organisé cette année sur le thème de la joie, le Salon du livre de l'Estrie promet d'être un événement majeur participant au rayonnement de la lecture, des autrices et auteurs ainsi que de toute l'industrie du livre de la région. Pour sa 46e édition, le Salon invite le bédéiste M. Marc Delafontaine, alias Delaf, à agir à titre de président d'honneur. Plusieurs activités très variées sont au programme cette année, telles que des entrevues et des discussions, des conférences et de nombreuses séances de dédicaces. De plus, le volet jeunesse et scolaire propose également un programme riche, notamment grâce au spectacle littéraire Lis-moi l'Estrie.

« Le Salon du livre de l'Estrie nous propose de prendre le temps de savourer le plaisir de la lecture. Il nous offre la possibilité de profiter de moments de rencontre mémorables avec des autrices et auteurs québécois de talent. Je remercie l'équipe organisatrice, les écrivaines et écrivains, les libraires et les éditeurs qui participent à faire de ce bel événement littéraire un succès. Je me réjouis aussi du rôle clé du Salon auprès des jeunes et des groupes scolaires. J'invite en grand nombre les Estriennes et les Estriens, de tous les âges, à venir visiter leur salon du livre. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Chaque année, les visiteuses et les visiteurs de tous les âges viennent nombreux pour faire des découvertes et rencontrer leurs autrices et auteurs préférés. Le Salon est une occasion unique de promouvoir la création et la lecture dans l'Estrie. Je remercie les organisateurs, les libraires et les maisons d'édition qui se sont donné rendez-vous à Sherbrooke de maintenir et de faire grandir l'engouement autour de cet événement important en Estrie. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 85 000 $ au Salon par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le Secrétariat à la jeunesse participe à la tenue de cet événement grâce à une aide de 42 000 $ découlant du programme Lis-moi le Québec de l'Association québécoise des salons du livre, financé dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2021-2024 qui vise à soutenir et à développer la pratique d'activités culturelles liées à la lecture chez les jeunes de 12 à 29 ans.

