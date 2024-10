Festivals et événements de la saison automnale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 25 000 $ aux Comptonales

QUÉBEC, le 12 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 25 000 $ aux Comptonales, qui se déroulent à Compton jusqu'au 14 octobre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La Virée gourmande des Comptonales est une extraordinaire expérience qui réunit les consommateurs, les producteurs et les artisans agroalimentaires d'ici dans une ambiance conviviale et rassembleuse. Les personnes participantes peuvent déguster des produits locaux en tout genre et découvrir de nouvelles saveurs.

Citations :

« Les Cantons-de-l'Est regorgent de découvertes et d'expériences inoubliables pour les touristes et les visiteurs se déplaçant pour Les Comptonales. Chaque année, cet événement gourmand attire les plus curieux, même au-delà des frontières, qui viennent savourer de nouveaux produits et séjourner dans la région pour l'occasion. J'invite chaleureusement toutes les personnes participantes à profiter pleinement de leur passage à Compton, dans les Cantons-de-l'Est, pour créer des souvenirs mémorables. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les Comptonales sont l'occasion pour les visiteurs d'aller à la rencontre des producteurs, des artisans et des transformateurs d'ici, et de se laisser charmer par toute la variété de leurs produits, qui sont le fruit de leur savoir-faire. Quelle belle vitrine pour notre secteur agroalimentaire! Je vous encourage tous et toutes à profiter de cet événement pour savourer le Québec et faire le plein de découvertes gourmandes. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Les Comptonales font rayonner les producteurs, les transformateurs et les artisans de notre région et attirent année après année des visiteurs de partout au Québec. Cet événement participe à la vitalité économique de Compton et de la belle région des Cantons-de-l'Est. J'y participe chaque année, au point où c'en est devenu une tradition familiale chez moi! J'encourage chaleureusement les résidents comme les touristes à venir découvrir de nouvelles saveurs. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 15 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie un montant total de 10 000 $ à cet événement.

