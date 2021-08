Le président chinois Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan accordent une grande importance à leur famille. Xi Jinping a souligné à maintes reprises l'interdépendance entre les familles et le pays, invitant les citoyens à accorder la priorité à leur famille et à consacrer leur vie au pays.

XiJinping et Peng Liyuan sont ensemble depuis plus de trente ans, dans l'amour et le respect.

Ils se sont rencontrés pour la première fois en 1986. Ce fut le coup de foudre, et ils sont mariés au mois de septembre suivant.

Wang Jinshui, qui était le collègue de Xi Jinping à l'époque, se souvient que le couple n'avait pas organisé de cérémonie de mariage, et que seulement quelques amis avaient été invités pour partager un repas léger.

Bien que leur mariage ait été d'une grande simplicité, leur amour l'un pour l'autre ne s'est jamais estompé. Bien que les deux tourtereaux sont très pris par le travail, ils font de véritables efforts pour s'entraider et se soutenir l'un l'autre. « J'appelle ma femme au moins une fois par jour », a expliqué le président chinois lors d'une entrevue.

L'amour et le respect de Xi Jinping pour Peng Liuyan transparaissent dans de nombreux petits gestes. Le couple a porté des tenues assorties lors de différents évènements.

Le 31 décembre 2020, lorsque Xi Jinping a prononcé son discours du Nouvel An à partir de son bureau, des photos de Peng Liyuan et des membres de sa famille ont été aperçues dans la bibliothèque derrière lui.

À la veille de l'édition 2015 du Festival du printemps, Xi Jinping s'est rendu à Liangjiahe, dans la province du Shanxi, où il a travaillé comme agriculteur pendant près de sept ans. Il a présenté Peng Liyuan aux résidents en utilisant le dialecte local.

Le 18 novembre 2014, Xi Jinping est monté à bord du brise-glace Xuelong. Après être entré par la porte de la cabine, il s'est retourné pour aider sa femme à entrer.

En juin 2015, Xi Jinping a partagé un morceau de gâteau avec Peng Liuyan lors de leur visite d'une famille locale au Costa Rica.

En septembre 2014, le couple a passé du temps ensemble à Gujarat, en Inde.

« La distance ne doit pas venir à bout du véritable amour, et il ne faut jamais oublier notre véritable amour au cœur de nos vies chargées ni négliger l'être cher pendant notre travail acharné, jour et nuit », a un jour expliqué Xi Jinping.

