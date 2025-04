Festival Go Vélo Montréal 2025 : du 25 mai au 1er juin - Une édition sous le signe de la célébration !

MONTRÉAL, le 23 avril 2025 /CNW/ - En 1985, ils étaient 3 500 à enfourcher leur vélo pour participer au tout premier Tour de l'Île de Montréal. Quarante ans plus tard, ils seront des dizaines de milliers à célébrer à l'occasion du Festival Go vélo Montréal, du 25 mai au 1er juin 2025. Une semaine entière d'événements cyclistes, festifs et rassembleurs, où le vélo prend toute la ville d'assaut… pour le plus grand plaisir des familles, des sportifs et des amateurs de bicyclette.

« Avec cette 40ᵉ édition, le Tour de l'Île prouve qu'il occupe une place de choix dans le cœur des Montréalais•es, ainsi que dans celui des milliers de visiteurs qui profitent de l'événement chaque année, » déclare Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec. « À travers les décennies, cet événement emblématique a largement contribué à bâtir la culture vélo de notre ville et de notre province. »

Cette édition anniversaire marque une étape mémorable pour Vélo Québec. Et pour souligner ce moment, le Festival pourra compter sur la présence de Julie Ringuette, comédienne, animatrice… et cycliste, qui revient pour une troisième année consécutive en tant que porte-parole.

« C'est avec un immense plaisir que je participe, pour une troisième année, au Festival Go Vélo Montréal. Cette année, nous célébrons le 40ᵉ anniversaire du Tour de l'Île, dont la première édition a eu lieu en 1985. Je tiens à souligner cet événement avec une thématique inspirée des années 80 ! N'hésitez pas à vous costumer ou à sortir vos habits colorés. Joignez-vous à moi pour ce véritable party à ciel ouvert ! », souligne-t-elle.

Trois grands rendez-vous pour célébrer le vélo

Défi métropolitain - Dimanche 25 mai

Coup d'envoi du Festival, le Défi métropolitain est une randonnée cyclosportive non chronométrée avec des parcours de 57 à 156 km, au départ du Quartier DIX30, à Brossard. Que vous soyez cycliste aguerri ou en quête d'un nouveau défi, c'est l'occasion parfaite pour vous remettre en selle au cœur de la Montérégie.

Tour la Nuit - Vendredi 30 mai

Une fête urbaine illuminée ! Le parcours de 21 km se déroule dans les rues fermées à la circulation de Montréal, avec une ambiance électrique : musique, projections, animations lumineuses… Une soirée magique à vélo, au départ du Parc Maisonneuve, pour redécouvrir la ville sous les étoiles.

Un 40e Tour de l'Île de Montréal - Dimanche 1er juin

Événement phare du Festival, le Tour de l'Île célèbre ses 40 ans avec une thématique hommage aux années 80. En plus de l'animation musicale et des amuseurs de foule, les cyclistes sont invités à venir déguisés pour une expérience haute en couleur !

Cette année encore, le Tour de l'Île propose quatre options de parcours. En partance du parc Maisonneuve, les cyclistes auront la chance de découvrir la Pointe Est de l'Île de Montréal et de longer le fleuve tout au long du parcours, offrant de superbes points de vue.

Quatre options de parcours permettant de découvrir la pointe Est de l'Île de Montréal et de longer le fleuve sont proposées :

Tour de l'Île classique (50 km) - entièrement sur rues fermées, traversant Rosemont-La Petite-Patrie , Montréal-Est, Rivière-des-Prairies et plus encore.

(50 km) - entièrement sur rues fermées, traversant , Montréal-Est, Rivière-des-Prairies et plus encore. Tour de l'Île Découverte (68, 88 ou 105 km) - parcours mixte (ouvert et fermé), incluant Repentigny , Terrebonne , L'Épiphanie, etc.

À vos vélos !

Les inscriptions sont ouvertes! Pour prendre part à la plus grande célébration du vélo dans la métropole qui débute dans près d'un mois, inscrivez-vous ici : https://www.velo.qc.ca/categorie-evenement/festival-go-velo-mtl/

Une fête accessible à toute la famille

Vélo Québec encourage les jeunes à découvrir le plaisir du vélo :

Gratuit pour les 12 ans et moins

Seulement 9 $ pour les 13-17 ans

Le Festival Go vélo Montréal en quelques chiffres

Près de 40 000 participant•es attendu•es

Plus de 2 000 bénévoles mobilisés

Pour découvrir les coulisses du Tour de l'Île de Montréal, lisez le reportage publié dans le numéro d'avril 2025 de Vélo Mag.

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement organisé par Vélo Québec. Présenté par le Lait en collaboration avec Desjardins, l'événement compte également Sports Experts comme commanditaire associé. Vélo Québec remercie la Ville de Montréal pour son soutien financier dans la réalisation de l'événement ainsi que le gouvernement du Québec et Tourisme Montréal, à titre de partenaires publics. Le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec. www.velo.qc.ca

