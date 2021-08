Festival Fierté Montréal : La Ville de Montréal est heureuse de soutenir le festival une fois de plus

MONTRÉAL, le 9 août 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est fière de s'associer encore une fois cette année au Festival Fierté Montréal avec une importante contribution financière de 400 000 $. À travers ce soutien, la Ville tient à réitérer son engagement ferme à lutter contre toute forme de discrimination à l'endroit des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre LGBTQ2+.

« Le Festival Fierté Montréal est le plus grand événement en son genre à travers l'ensemble de la francophonie et le plus grand rassemblement annuel LGBTQ2+ au pays. C'est un véritable incontournable pour célébrer, ensemble, la diversité sexuelle et de genre et faire rayonner la métropole. Nous sommes excessivement fiers de le soutenir! La Ville de Montréal est profondément engagée à lutter contre la lesbophobie, l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Chaque jour, nous travaillons à faire de Montréal une Ville plus juste et plus inclusive, où sont respectés les droits de toutes les personnes, peu importe leur identité, leur genre, ou leur orientation sexuelle », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Nos efforts pour lutter contre toutes les formes de discrimination ne s'arrêtent pas là. Dans la dernière année, nous avons débuté un vaste chantier auprès du personnel pour mieux faire comprendre, à l'interne, les réalités des communautés LGBTQ2+. En plus d'effectuer une véritable réflexion et un virage dans nos pratiques, nous soutenons activement des organismes communautaires qui œuvrent auprès des communautés LGBTQ2+. La Ville a sensiblement augmenté son soutien à des initiatives et projets depuis cinq ans, celui-ci passant d'un peu plus de 360 000$ en 2017 à plus de 850 000$ en 2021 », a ajouté Nathalie Goulet, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse.

« Nous accueillons favorablement les démarches de la Ville de Montréal ainsi que son soutien constant et primordial dans l'organisation du festival Fierté Montréal. Les communautés LGBTQ2+ affrontent encore des défis importants et l'engagement de la Ville est nécessaire pour assurer la pleine reconnaissance de leurs droits et libertés », a précisé Jean-François Perrier, directeur général par intérim de Fierté Montréal.

Rappelons qu'en 2021, la Ville de Montréal a modifié la Charte montréalaise des droits et responsabilités, afin d'y inclure la lutte contre les discriminations fondées sur l'identité et l'expression de genre, la lesbophobie et la transphobie. Ces éléments s'ajoutent à l'engagement à lutter contre l'homophobie, déjà inscrit dans la Charte.

La Ville de Montréal a également lancé en 2019 une démarche de consultation sur les enjeux liés aux communautés LGBTQ2+. Cette démarche a pour objectif de mieux positionner les interventions municipales en fonction des besoins, des enjeux et des discriminations vécues par ces communautés.

À la suite de cette démarche, la Ville de Montréal a adopté 7 orientations municipales, afin de:

Sensibiliser le personnel municipal aux enjeux LGBTQ2+;

Adapter les pratiques administratives;

Reconnaître la diversité des besoins des communautés LGBTQ2+;

Soutenir les groupes communautaires montréalais LGBTQ2+;

Valoriser les réalités des communautés LGBTQ2+;

Lutter contre les violences vécues par les communautés LGBTQ2+ dans l'espace public;

Améliorer l'accès aux services municipaux pour les communautés LGBTQ2+.

Répondant à la première orientation, en collaboration avec la Fondation Émergence, la Ville a lancé une boîte à outils LGBTQ2+ afin de sensibiliser et former son personnel pour contribuer à un climat inclusif et accueillant pour les membres de ces communautés.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514-925-0884; Renseignements : Relations médias, Service de l'expérience citoyenne et des communications, [email protected]