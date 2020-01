Fernand Daoust, un grand bâtisseur du Québec

MONTRÉAL, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec une grande tristesse que les membres de la CSN ont appris ce matin le décès du syndicaliste Fernand Daoust, secrétaire général de la FTQ de 1969 à 1991, puis président de 1991 à 1993. Militant syndical hors pair, M. Daoust fut de nombreuses luttes visant l'amélioration des conditions des travailleuses et des travailleurs du Québec.

« Les combats menés par Fernand Daoust ont grandement contribué à l'épanouissement de la société québécoise, a tenu à mentionner le président de la CSN, Jacques Létourneau. Tout au long de sa vie, Fernand Daoust s'est battu sans relâche pour la défense du français dans les milieux de travail, un combat que nous devrons poursuivre pour honorer sa mémoire. Sa défense de l'identité d'un syndicalisme bien québécois en Amérique du Nord aura également marqué l'ensemble du mouvement syndical du Québec. Nos pensées vont à sa famille, à ses proches et aux militantes et militantes de la FTQ. »

Fondée en 1921, la CSN regroupe 300 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

SOURCE CSN

Renseignements: François L'Écuyer, Directeur des communications de la CSN, Cell. : 514 949-8973, [email protected]

Liens connexes

https://www.csn.qc.ca/