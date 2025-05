Fermetures sauvages d'Amazon : les audiences débutent aujourd'hui devant le Tribunal administratif du travail

MONTRÉAL, le 16 mai 2025 /CNW/ - C'est à compter de ce matin que sera entendu le recours intenté par la CSN à la suite de la fermeture des sept entrepôts d'Amazon au Québec, dont l'un, situé à Laval, était syndiqué avec la centrale syndicale. La CSN demande au Tribunal administratif du travail (TAT) d'ordonner la reprise des activités aux sept entrepôts visés par la plainte et de verser à chaque employé plus d'un an de salaire en guise d'indemnité, en plus de dommages moraux et exemplaires.

Une requête en rejet sommaire déposée par Amazon sera d'abord entendue en matinée. Cette requête n'a pour objet que d'exclure du recours les six entrepôts non syndiqués afin de restreindre sa portée aux 287 employé-es syndiqués mis à pied à l'entrepôt DXT4 de Laval. La CSN fera valoir qu'au contraire, des campagnes de syndicalisation ayant été interrompues dans les autres entrepôts, les droits des travailleuses et des travailleurs ont été lésés par ces fermetures inattendues, une décision qui ne fait aucun sens sur le plan des affaires.

La multinationale américaine demande par ailleurs au tribunal de rejeter toute preuve qui pourrait être reliée à sa réputation antisyndicale hors Québec.

« On sait fort bien qu'Amazon tentera par tous les moyens de s'esquiver de ses responsabilités envers les milliers de travailleuses et de travailleurs qui ont fait les frais de cette décision profondément antisyndicale, affirme Caroline Senneville, présidente de la CSN. Nous avons bon espoir que le tribunal saura y voir clair et verra à faire respecter les lois du travail et les chartes des droits qui prévalent au Québec. »

Québec, Sherbrooke et Gatineau bouderont aussi Amazon

Alors que l'enquête NETendances, dévoilée la semaine dernière par l'Institut de la transformation numérique, révélait que près d'un Québécois sur deux avait soit diminué (32 %), soit carrément cessé (17 %) d'acheter sur Amazon, d'autres villes ont répondu à l'appel de la CSN de cesser de s'approvisionner auprès de l'entreprise de Jeff Bezos. Les villes de Québec, de Sherbrooke et de Gatineau ont récemment pris contact avec la CSN pour expliquer les mesures prises par leur administration afin de restreindre et de contrôler les achats effectués sur Amazon.

Pour plus d'information sur la campagne de boycottage d'Amazon, consultez www.csn.qc.ca/amazon

À propos

Le 19 avril 2024, la CSN déposait une requête auprès du TAT pour représenter les

230 salarié-es de l'entrepôt DXT4 d'Amazon, rue Ernest-Cormier à Laval. Au cours des semaines précédentes, un grand nombre de salarié-es avaient rallié leur syndicat. Le 10 mai, le TAT accréditait officiellement le syndicat, reconnaissant qu'une majorité d'employé-es y avaient adhéré.

La négociation en vue d'établir une première convention collective a débuté en juillet. Le 22 janvier dernier, Amazon annonçait son intention de fermer ses sept entrepôts au Québec et de céder l'ensemble de ses opérations à la sous-traitance. Le dossier a depuis été référé en arbitrage de première convention collective devant un arbitre du travail.

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

