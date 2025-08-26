Fermetures partielles de nuit du pont Pierre-Laporte pendant le mois de septembre

QUÉBEC, le 26 août 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que des fermetures partielles de nuit seront requises sur le pont Pierre--Laporte pendant le mois de septembre. Ces entraves sont nécessaires pour procéder à des travaux de réparation d'ornières et d'asphaltage à certains endroits sur le tablier du pont.

Gestion de la circulation

Phase 1 : du 1 er au 16 septembre

Fermeture de deux voies sur trois en direction sud (Lévis). Du dimanche au mercredi, chaque fois à compter de 21 h, jusqu'à 5 h le lendemain. La première fermeture s'effectuera dans la nuit du lundi 1 er au mardi 2 septembre. Du jeudi, à 22 h, au vendredi, à 5 h.



Phase 2 : du 16 au 26 septembre

Fermeture de deux voies sur trois en direction nord (Québec)

Du dimanche, à 22 h, au lundi, à 5 h.



Du lundi au jeudi, chaque fois à compter de 21 h, jusqu'à 5 h le lendemain.

À noter que les bretelles suivantes devront être fermées, à certains moments pendant les travaux, en fonction des besoins et de l'avancement :

Bretelle menant du boulevard Champlain vers le pont Pierre-Laporte (A-73) en direction sud.

vers le pont Pierre-Laporte (A-73) en direction sud. Sortie no 132 (route 136, boulevard Champlain ) de l'autoroute 73, en direction nord.

Le Ministère confirmera officiellement l'horaire de la phase 2 pendant la semaine précédant les travaux.

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Les usagers de la route sont invités à prévoir plus de temps pour passer d'une rive à l'autre et à emprunter le pont de Québec lorsque possible. Le Ministère rappelle que l'interdiction de circuler sur le pont de Québec pour les camions demeure en vigueur .

Ces opérations pourraient être annulées ou reportées en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter le site Web ou l'application mobile de Québec 511. Il est possible d'activer les alertes sur l'application mobile afin de recevoir des notifications en temps réel sur les entraves et les avertissements en vigueur.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Liens connexes

Page Web et abonnement à l'infolettre | Travaux de maintien au pont Pierre-Laporte

Carte interactive des entraves | Québec511

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724