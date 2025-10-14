Fermetures majeures à venir au pont Honoré-Mercier

MONTRÉAL, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'en raison du remplacement d'une structure de supersignalisation, le pont Honoré-Mercier sera complètement fermé en direction de la Rive-Sud dans la nuit de mercredi à jeudi. Les usagers de la route à destination de la Rive-Sud devront emprunter d'autres traversées. De plus, la poursuite de la réparation d'éléments d'acier nécessitera une fermeture partielle, du 17 au 20 octobre 2025.

Entraves et gestion de la circulation

Entraves au pont Honoré-Mercier dans la nuit du 15 au 16 octobre 2025. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) Pont Honoré-Mercier – Une voie par direction du 17 au 20 octobre 2025. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

De mercredi 23 h 30 à jeudi 5 h

Fermeture complète du pont en direction de la Rive-Sud. L'entrée de la voie réservée en provenance de la rue Airlie fermera également à 23 h 30. Les autres entrées fermeront toutefois au moins 30 minutes avant.



De vendredi 23 h à lundi 5 h

Une voie disponible par direction sur le pont. Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination



En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces entraves pourraient être prolongées, annulées ou reportées. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web transports.gouv.qc.ca/nous-joindre.

